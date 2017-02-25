| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》今年首度出賽 林書豪奪7分、5助攻
 首頁 > 生活

南下視察塞在車陣 賀陳旦：比想像中嚴重得多

2017-02-25  13:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天是228連假首日，各地下雨車多，交通部長賀陳旦今早前往國道1號湖口服務區視察遊覽車駕駛安全，也被塞在南下路段，延遲了1個多小時；他承認，今天塞車情況，比他想像中嚴重得多。

賀陳旦今早原定上午10點20分，抵達國道1號湖口服務區，視察駕駛人休息室；但由於塞車，超過上午11點半才到。他說，遊覽車旅遊品質更好的話，才能鼓勵大眾多搭乘使用，所以政府要三管齊下，第一先把關過濾旅行社的行程，其次是營造良好的旅遊環境，第三是機動性進行各項稽查，大家一起合作努力，以確保旅遊安全。

賀陳旦說，連續假期，車流都會比週末成長20％，過年時更多，希望用路人多注意安全。今天視察行程遲到1個多小時，他承認塞車情況比他想像中嚴重得多。

他也說，蝶戀花事故，各界重視駕駛人有無充分休息，很多駕駛人都不知道國道服務區有休息室，他鼓勵駕駛人能多加使用，即使短暫休息20分鐘，也是對減少疲勞駕駛有幫助的。今早賀陳旦是第一個使用休息室，他實際躺在床上體驗舒適度，感覺還不錯。

至於他個人去留的問題，他說，先把蝶戀花事故處理好再說。

蝶戀花賞櫻團翻車事故發生，交通部推動遊覽車替代駕駛今天上路，交通部公路總局、觀光局、勞動部及地方交通警察等單位，今天也同步擴大稽查遊覽車。

賀陳旦今早先到國道湖口服務區、古坑服務區，視察國道服務區駕駛人休息室，下午還要到台18線阿里山公路入口，了解遊覽車攔查情形。

公路總局表示，國道14個服務區中，有10個駕駛人休息室，其中湖口、泰安、新營101年最早示範設置，又以湖口駕駛人休息室使用率最高，平均每月約14人次，以大客車駕駛優先，每次可休息2到4小時。

廣告
  • 228連假首日，交通部長賀陳旦南下視察遊覽車駕駛安全，也被塞在國道1號南下路段，延遲了1個多小時才到。（記者廖雪茹攝）

    228連假首日，交通部長賀陳旦南下視察遊覽車駕駛安全，也被塞在國道1號南下路段，延遲了1個多小時才到。（記者廖雪茹攝）

  • 交通部長賀陳旦南下視察遊覽車駕駛安全。圖為駕駛人休息室。（記者廖雪茹攝）

    交通部長賀陳旦南下視察遊覽車駕駛安全。圖為駕駛人休息室。（記者廖雪茹攝）

  • 交通部長賀陳旦實際體驗湖口服務區的駕駛人休息室，他說，很多駕駛人都不知道國道服務區有休息室，他鼓勵駕駛人能多加使用。（記者廖雪茹攝）

    交通部長賀陳旦實際體驗湖口服務區的駕駛人休息室，他說，很多駕駛人都不知道國道服務區有休息室，他鼓勵駕駛人能多加使用。（記者廖雪茹攝）

  • 交通部長賀陳旦實際體驗湖口服務區的駕駛人休息室。（記者廖雪茹攝）

    交通部長賀陳旦實際體驗湖口服務區的駕駛人休息室。（記者廖雪茹攝）

  • 交通部長賀陳旦實際體驗湖口服務區的駕駛人休息室。（記者廖雪茹攝）

    交通部長賀陳旦實際體驗湖口服務區的駕駛人休息室。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 塞車 賀陳旦 遊覽車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：南下視察塞在車陣 賀陳旦：比想像中嚴重得多


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.