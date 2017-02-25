南下視察塞在車陣 賀陳旦：比想像中嚴重得多

2017-02-25 13:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天是228連假首日，各地下雨車多，交通部長賀陳旦今早前往國道1號湖口服務區視察遊覽車駕駛安全，也被塞在南下路段，延遲了1個多小時；他承認，今天塞車情況，比他想像中嚴重得多。

賀陳旦今早原定上午10點20分，抵達國道1號湖口服務區，視察駕駛人休息室；但由於塞車，超過上午11點半才到。他說，遊覽車旅遊品質更好的話，才能鼓勵大眾多搭乘使用，所以政府要三管齊下，第一先把關過濾旅行社的行程，其次是營造良好的旅遊環境，第三是機動性進行各項稽查，大家一起合作努力，以確保旅遊安全。

賀陳旦說，連續假期，車流都會比週末成長20％，過年時更多，希望用路人多注意安全。今天視察行程遲到1個多小時，他承認塞車情況比他想像中嚴重得多。

他也說，蝶戀花事故，各界重視駕駛人有無充分休息，很多駕駛人都不知道國道服務區有休息室，他鼓勵駕駛人能多加使用，即使短暫休息20分鐘，也是對減少疲勞駕駛有幫助的。今早賀陳旦是第一個使用休息室，他實際躺在床上體驗舒適度，感覺還不錯。

至於他個人去留的問題，他說，先把蝶戀花事故處理好再說。

蝶戀花賞櫻團翻車事故發生，交通部推動遊覽車替代駕駛今天上路，交通部公路總局、觀光局、勞動部及地方交通警察等單位，今天也同步擴大稽查遊覽車。

賀陳旦今早先到國道湖口服務區、古坑服務區，視察國道服務區駕駛人休息室，下午還要到台18線阿里山公路入口，了解遊覽車攔查情形。

公路總局表示，國道14個服務區中，有10個駕駛人休息室，其中湖口、泰安、新營101年最早示範設置，又以湖口駕駛人休息室使用率最高，平均每月約14人次，以大客車駕駛優先，每次可休息2到4小時。