2017「酒店奧斯卡」放榜！台灣首獲五星飯店是這家
2017-02-25 13:34
第59屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，台北文華東方酒店及館內SPA芳療中心，獲得五星級最高評鑑，是台灣飯店首次榮獲五星肯定。（圖擷自台北文華東方酒店官網）
〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「酒店奧斯卡」的《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide），日前公布第59屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」，台北文華東方酒店及館內SPA芳療中心，獲得五星級最高評鑑，是台灣飯店首次榮獲五星肯定。
綜合媒體報導，《富比士旅遊指南》前身為《美孚旅遊指南》（Mobil Travel Guide），由一群專業評審團隊以匿名調查的方式，依超過500項嚴苛的標準，評估國際主要城市中指標性的酒店，這種評選程序使這項指南成為飯店界最具聲望的榮譽之一；第59屆「富比士旅遊指南評鑑大獎」日前公布，台北文華東方酒店及館內SPA芳療中心雙雙獲得五星評價，不但是台灣飯店首次榮獲五星肯定，一次有兩項目奪五星，也是史上頭一遭。
文華東方酒店總經理施峻彥（Michael Ziemer）表示，《富比士旅遊指南》是全球旅遊業界的重要指標，獲五星評鑑代表著台北文華東方最佳的認可，他將這項榮耀歸功於整個酒店服務團隊。
除文華東方酒店及館內SPA芳療中心獲五星評價外，台北君悅酒店、台北晶華酒店及館內WELLSPRING SPA、香格里拉台北遠東國際大飯店及台北W飯店也獲四星評價。
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