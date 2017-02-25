巷弄燈會荒蕪空地變亮點 資深藝師寶刀未老
2017-02-25 13:08
〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會北港燈區的巷弄燈區由一處荒蕪空地，現成了一處亮點，全靠資深藝師吳小菊親自操刀，製作的媽祖等可愛版花燈廣受民眾好評，吳小菊經歷過北港燈會興衰，也在台灣燈會看到希望。
走進北港燈區巷弄燈區一處角落，首先映入眼裡的是兩尊陣頭小神童，活脫像是在廟會左蹦右樣的模樣，後方則是擺著媽祖及千里眼、順風耳，頂端則是小燈籠密佈，許多民眾來到這裡便感受到一股在地歡樂氣氛，這一切全出自北港資深藝師吳小菊的一雙巧手。
現年64歲的吳小菊從事花燈製作超過40年，她還記得過去的花燈頂多一公尺高，後來各藝師互別苗頭，卯足勁發揮創意，花燈愈做愈大，也愈來愈新奇，她曾看到北港燈會人山人海的盛況，也感受到燈會的沒落，直到今年台灣燈會，北港在地藝師又活躍在這個舞台，她深信北港燈會未來已燃起希望。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！
- 烘焙坊惡狀連環爆 勞工局協調竟建議當「買個經驗」
- 哈雷當前導 上億娶親車隊接新娘
- 只有500人的原住民族 「聖貝祭」今登場
- 紅害外出騎單車 小心當空氣清淨機
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 中國700噸雙船體飛彈艦模型 激似我沱江艦
- NBA》雷聲大雨點小 七六人超級新秀本季報銷
- 蔥油餅列三星鄉餅 拚年產值億元
- 3/1戰大都會 殷仔「熱」起來
- 傳遞感恩心 日人贈屏市中正國小石碑
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 【私主張】當負面情緒來臨時
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 自由廣場》H5N6 防疫策略奏效
- 第一名模挺8月肚 攜兒拍全裸絕美孕照
- 星二代花光遺產下海拍AV 見面會90張票都賣不完
- 飼料公司8旬老董 涉掏空被收押
- 明鏡：德情報機構長期竊聽全球媒體
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Festival to feature 228 Incident rally
- 「不爽那些狗刪歌」 黃明志猛砲馬國政府
- 勞工月均薪51Ｋ 你達標嗎
- 清泉崗染毒 有少校尿檢陽性反應
- 自由廣場》愛國同心愛說笑
- 千金小姐好壞 浪撲死會男
- 緬甸中資成衣廠罷工 300員工暴動
- （雲林）斗南林子大排50年未修 千戶淹水苦
- 台江大道西段完工 3.12全線通車
- 基隆火車站南口停車場 3.6起免費試停
- SBL》貢獻12分「小安欠的」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ex-lawmaker Pan Wei-kang joins KMT race
- 質疑文化部「去蔣」動機 國民黨：228功過尚無定論
- 戴佩妮三好政策護愛徒 郭修彧當保母報恩
- 子瑜隨團攻日 媒體國籍變變變
- 柯叔元勾曾珮瑜泡湯 急撇自肥
- 法國總統大選將至 民眾連署要歐巴馬參戰！
- 川普硬起來 禁止《CNN》等多家媒體參加簡報
- 2/25重要財經新聞一覽
- 司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論
- 1位勞動官員的告解︰勞工也是消費者 一例一休同受害
- L.威廉斯 飛越肯塔基雙塔
- 仰德大道賓士逆向撞公車 駕駛受傷送醫
- 回祖先的部落 布農族人走完八通關
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：巷弄燈會荒蕪空地變亮點 資深藝師寶刀未老
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分