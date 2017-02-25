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巷弄燈會荒蕪空地變亮點 資深藝師寶刀未老

2017-02-25  13:08

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會北港燈區的巷弄燈區由一處荒蕪空地，現成了一處亮點，全靠資深藝師吳小菊親自操刀，製作的媽祖等可愛版花燈廣受民眾好評，吳小菊經歷過北港燈會興衰，也在台灣燈會看到希望。

走進北港燈區巷弄燈區一處角落，首先映入眼裡的是兩尊陣頭小神童，活脫像是在廟會左蹦右樣的模樣，後方則是擺著媽祖及千里眼、順風耳，頂端則是小燈籠密佈，許多民眾來到這裡便感受到一股在地歡樂氣氛，這一切全出自北港資深藝師吳小菊的一雙巧手。

現年64歲的吳小菊從事花燈製作超過40年，她還記得過去的花燈頂多一公尺高，後來各藝師互別苗頭，卯足勁發揮創意，花燈愈做愈大，也愈來愈新奇，她曾看到北港燈會人山人海的盛況，也感受到燈會的沒落，直到今年台灣燈會，北港在地藝師又活躍在這個舞台，她深信北港燈會未來已燃起希望。

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  • 資深藝師吳小菊將北港巷弄燈區一處荒蕪空地變成亮點。（記者陳燦坤攝）

    資深藝師吳小菊將北港巷弄燈區一處荒蕪空地變成亮點。（記者陳燦坤攝）

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