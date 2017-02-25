花蓮又有2鴨場檢出H5N6 今撲殺5000隻
2017-02-25 12:55
〔記者花孟璟／花蓮報導〕農委會昨天才剛剛解除雞鴨禁宰，花蓮縣的禁運管制昨天也才解除，農委會防檢局昨天下午又公佈，花蓮鳳林鎮2養鴨場被驗出H5N6高病原性禽流感！為此，花蓮縣動物防疫所接獲中央指令之後，今天一大早開始執行人道撲殺，花蓮縣農業處表示，粗估2處鴨場今天將撲殺約5000隻鴨，預計傍晚全數執行完畢。
花蓮縣府動物防疫所表示，2處養鴨場位於花蓮鳳林鎮中心埔的花蓮溪邊，周圍都是西瓜田，昨接獲中央指令之後，上午迅速整備人力出發前往2處鴨場，以鋼瓶灌注二氧化碳氣體進行鴨隻的人道撲殺，上午初步估算，2鴨場分別有2000隻、3000隻鴨左右，比月初在玉里鎮撲殺的近3000隻鴨數量還高，希望及早控制疫情，避免再度擴散，至於業者損失將評估之後予以補償。
花蓮縣府農業處表示，附近雖然沒有其他大型禽場，但仍有小型的家庭養殖，因此將配合防檢局政策，清查週邊半徑1公里內所有禽場進行採樣送驗、半徑3公里內勤場加強訪視、半徑5公里內鴨場實施移動管制並採樣送驗，需等待驗出結果為禽流感陰性之後，方解除移動管制。
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