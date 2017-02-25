| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》今年首度出賽 林書豪奪7分、5助攻
 首頁 > 生活

花蓮又有2鴨場檢出H5N6 今撲殺5000隻

2017-02-25  12:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農委會昨天才剛剛解除雞鴨禁宰，花蓮縣的禁運管制昨天也才解除，農委會防檢局昨天下午又公佈，花蓮鳳林鎮2養鴨場被驗出H5N6高病原性禽流感！為此，花蓮縣動物防疫所接獲中央指令之後，今天一大早開始執行人道撲殺，花蓮縣農業處表示，粗估2處鴨場今天將撲殺約5000隻鴨，預計傍晚全數執行完畢。

花蓮縣府動物防疫所表示，2處養鴨場位於花蓮鳳林鎮中心埔的花蓮溪邊，周圍都是西瓜田，昨接獲中央指令之後，上午迅速整備人力出發前往2處鴨場，以鋼瓶灌注二氧化碳氣體進行鴨隻的人道撲殺，上午初步估算，2鴨場分別有2000隻、3000隻鴨左右，比月初在玉里鎮撲殺的近3000隻鴨數量還高，希望及早控制疫情，避免再度擴散，至於業者損失將評估之後予以補償。

花蓮縣府農業處表示，附近雖然沒有其他大型禽場，但仍有小型的家庭養殖，因此將配合防檢局政策，清查週邊半徑1公里內所有禽場進行採樣送驗、半徑3公里內勤場加強訪視、半徑5公里內鴨場實施移動管制並採樣送驗，需等待驗出結果為禽流感陰性之後，方解除移動管制。

廣告
  • 花蓮縣鳳林鎮2處鴨場今天執行撲殺。（花蓮縣動植物防疫所提供）

    花蓮縣鳳林鎮2處鴨場今天執行撲殺。（花蓮縣動植物防疫所提供）

  • 花蓮縣鳳林鎮2處鴨場今天執行撲殺。（花蓮縣動植物防疫所提供）

    花蓮縣鳳林鎮2處鴨場今天執行撲殺。（花蓮縣動植物防疫所提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：花蓮又有2鴨場檢出H5N6 今撲殺5000隻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.