港澳大學搶台生 國內大學祭最高480萬獎學金

「2017大學博覽會」今在台北舉行，吸引許多學生與家長參觀。圖為金門大學向學生說明。（記者方賓照攝）

2017-02-25 13:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2017大學暨技職校院多元入學博覽會今天同步在台北、高雄開幕，吸引76個國內外公私立大學、技職校院及教育單位擺攤，港澳有香港城市大學、香港教育大學、澳門科技大學、澳門聖若瑟大學來台搶學生，透過面試直接錄取優秀學生。國內則有亞洲大學祭出學測成績達75級分的考生最高可領到480萬獎學金，且「看得到、領得到」；大葉大學更喊出，學測74級分以上，第一志願填大葉大學並錄取就有最高458萬的獎學金。

今年來台招生的港澳大學包括香港城市大學、香港教育大學、香港浸會大學、香港理工大學、澳門科技大學、澳門聖若瑟大學等6所大學，香港大學表示，今年提供全額獎學金每年港幣18.6萬（約新台幣73萬）元，涵蓋在港大就讀期間的全部學費及基本生活費，同時也大幅增加台灣招生名額至60名，是有史以來最高，現場吸引200位學生參加面試。港大表示，只要拿著學測成績或國際考試（如SAT、IB、AP等）就能申請任何學科。

亞大表示，學測75級分、大學指考前3％，最高可領360萬元獎學金，外加海外雙聯碩、博士助學金最高120萬元，合計最高可領480萬元高額獎學金；4年來，已有2位同學領取360萬元獎學金、3位領取160萬元獎學金；領5萬到120萬元獎學金的同學，每年都超過百位，不少學生都放棄台成清交名校，選念亞大。

大葉大學表示，只要學測選填大葉為第一志願並錄取的學生，都可以依考試分數，獲頒新台幣8萬元到458萬元不等的新生入學獎助學金，分8學期發放，並可優先申請在學期間赴姊妹校機票補助。74級分以上，大學4年分8學期發放150萬元獎助學金，畢業後到姊妹校攻讀雙聯碩士學位，可再獲頒150萬元獎助學金，如繼續海外進修雙聯博士學位，同樣給予150萬元獎助學金，加上第一志願8萬元，合計458萬元。

72至73級分的學生，分8學期發放獎助學金80萬，赴國外進修雙聯碩、博士，同樣各頒發150萬元獎助學金，加上第一志願8萬元獎勵，合計388萬元。

中信金融管理學院則是學測成績達68級分以上，且符合錄取台政大資格任一科系，或學測、統測、指考成績達台證商管學院入學標準，就減免學雜費、住宿及膳食費。

南華大學則是學測或指考錄取南華就比照國立收費，學測57級分以上、指考成績前25％（含）還可另外獲得獎學金、海外學習獎勵金、學術助學金，住宿費全免，以南華為第一志願還可再有1萬塊獎金，最高可獲得184萬獎學金。

台北醫學大學也表示，學測成績達75級分，甄選入學錄取北醫大醫、牙、藥（臨床藥學組）三學系組者，以及大學甄選錄取或指考成績達國立大學醫、牙、藥（臨床藥學組）三學系組，並以北醫大為第一志願，學雜費全免。錄取北醫大醫學系且大學指考原始分數達醫學系私校第一標準，比照台大、陽明、成大等國立大學醫學系收費。

2017大學暨技職校院多元入學博覽會於今明2天從上午10點到下午6點分別在在台大體育館1樓及高雄新光三越左營店10樓同步舉行，開放免費參觀。