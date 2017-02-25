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呼應補天神話 二崙天穿日吃年糕最應景

2017-02-25  12:52

〔記者陳燦坤／雲林報導〕今天是全國客家日，二崙鄉在運動公園過節，吸引不少民眾前往，同時提供客家美食免費品嘗，還有客家歌謠演唱，希望藉此繼續傳承雲林縣詔安客文化，也牢記客家先祖早年胼手胝足的辛勞。

二崙鄉運動公園今天歡度客家天穿日，不少民眾開心享用大華社區發展協會提供的甜年糕。

理事長銅村榮表示，客家天穿節的由來與女媧補天的神話故事有關，詔安客家人想到甜年糕是過年必備應景甜點又具粘性，便在這一天享用年糕，幫忙修補天空破洞，崙西社區則是舉辦發票換樹苗，鼓勵民眾植樹愛護環境。

現場還有手工米苔目及蘿蔔糕等客家美食品嘗，全是以當地優質白米蒸煮而成，美味的口感吸引民眾大排長龍，另有當地優質農產推廣，向民眾宣傳二崙鄉也生產優質蔬果，舞台上客家歌謠則是一首接一首傳來，充滿濃濃客家庄氣息。

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  • 二崙鄉今天過天穿日，現場提供客家美食品嘗。（記者陳燦坤攝）

    二崙鄉今天過天穿日，現場提供客家美食品嘗。（記者陳燦坤攝）

  • 二崙鄉詔安客今天過天穿日，在客家節會場吃甜年糕最應景。（記者陳燦坤攝）

    二崙鄉詔安客今天過天穿日，在客家節會場吃甜年糕最應景。（記者陳燦坤攝）

  • 二崙鄉今辦客家節，並在會場行銷在地優質農產。（記者陳燦坤攝）

    二崙鄉今辦客家節，並在會場行銷在地優質農產。（記者陳燦坤攝）

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