返回阿美族聖山尋根 奇美部落組76人大隊出發
奇美部落聖山尋根隊今天上午出發，年輕人重裝上肩，預計26日登上阿美族聖山。（記者花孟璟攝）
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「阿美族的祖先是Sera和Nakaw，他們從Langasan（八里灣山）遷徙到奇美部落！」為了找回祖先走過的路，花蓮瑞穗鄉奇美部落組成76人的龐大尋根隊伍，今天清晨從部落水源地出發，預計今天傍晚走到「阿美族聖山」Langasan的山腳下，明天登頂祭祖！
距離上一次奇美部落族人集體沿著古道回到聖山Langasan尋根，已是18年前了。尋根隊伍今天早上在奇美社區活動中心集合，部落年齡階層第1級到第8級的男女族人76人，背負糧食裝備及山刀 ，分成8個小隊上山，他們將循著祖先Sera和Nakaw走過的路，沿著水源路上山，預計傍晚抵達Lagasan山腳生火紮營，26日上午攀登上聖山Lagasan（八里灣山）。
37歲族人謝俊傑說，18年前他還在讀高中，當時跟著部落的長輩、大哥們回到聖山，沿途聽長輩說故事、學習阿美族的生活技能，他還記得當時的感動。所以謝俊傑和幾位青年決心回到這條古道，從去年開始陸續3次放下工作上山砍路，把荒蕪的路徑整理出來，過程雖然很辛勞，卻也甘之如飴。
他說，從部落到聖山的直線距離僅4公里，但沿路要越溪、拉繩，克服許多困難地形，長度約11公里，沿途將指導部落青少年認識並採集黃藤心等阿美族野菜、如何辨識獸徑、野外求生等阿美族的山林智慧，耆老也將口述阿美族故事傳說。
母親來自奇美部落，就讀國立台灣科技大學大三學生高振瑋說，從小在都市長大，直到大學加入社團才開始認識原住民文化，他說，原住民文化正在流失，他希望能成為傳承的一分子，此行希望跟著長輩學習、回到祖先生活的地方。
頭目都元俊說，他曾走奇美古道回到聖山2次，也曾參與奇美部落在山頂的立碑紀念儀式，看到青年人這麼有心很感動，他希望以後聖山之旅「每3年舉辦一次」。
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奇美部落聖山尋根隊今天上午出發，76人最小才讀國中，預計26日登上阿美族聖山。（記者花孟璟攝）
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奇美部落族人平常載運農產品的鐵牛車，今日滿載要上山尋根的族人往奇美通至聖山的古道入口出發。（記者花孟璟攝）
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為了18年來第一次的集體尋根，奇美部落青年去年起一連3次上山，沿途砍除芒草及倒木，整理通往聖山的古道。（奇美部落提供）
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奇美部落通往聖山的古道，沿途溯溪爬山克服困難地形。（奇美部落提供）
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為了18年來第一次的集體尋根，奇美部落青年去年起一連3次上山，沿途砍除芒草及倒木，整理通往聖山的古道。（奇美部落提供）
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為了18年來第一次的集體尋根，奇美部落青年去年起一連3次上山，沿途砍除芒草及倒木，整理通往聖山的古道。（奇美部落提供）
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前往探路整理古道路徑的奇美部落青年，登上聖山並於奇美部落所立的紀念石碑合影。（奇美部落提供）
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為了18年來第一次的集體尋根，奇美部落青年去年起一連3次上山，沿途砍除芒草及倒木，整理通往聖山的古道。（奇美部落提供）
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