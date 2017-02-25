返回阿美族聖山尋根 奇美部落組76人大隊出發

奇美部落聖山尋根隊今天上午出發，年輕人重裝上肩，預計26日登上阿美族聖山。（記者花孟璟攝）

2017-02-25 12:43

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「阿美族的祖先是Sera和Nakaw，他們從Langasan（八里灣山）遷徙到奇美部落！」為了找回祖先走過的路，花蓮瑞穗鄉奇美部落組成76人的龐大尋根隊伍，今天清晨從部落水源地出發，預計今天傍晚走到「阿美族聖山」Langasan的山腳下，明天登頂祭祖！

距離上一次奇美部落族人集體沿著古道回到聖山Langasan尋根，已是18年前了。尋根隊伍今天早上在奇美社區活動中心集合，部落年齡階層第1級到第8級的男女族人76人，背負糧食裝備及山刀 ，分成8個小隊上山，他們將循著祖先Sera和Nakaw走過的路，沿著水源路上山，預計傍晚抵達Lagasan山腳生火紮營，26日上午攀登上聖山Lagasan（八里灣山）。

37歲族人謝俊傑說，18年前他還在讀高中，當時跟著部落的長輩、大哥們回到聖山，沿途聽長輩說故事、學習阿美族的生活技能，他還記得當時的感動。所以謝俊傑和幾位青年決心回到這條古道，從去年開始陸續3次放下工作上山砍路，把荒蕪的路徑整理出來，過程雖然很辛勞，卻也甘之如飴。

他說，從部落到聖山的直線距離僅4公里，但沿路要越溪、拉繩，克服許多困難地形，長度約11公里，沿途將指導部落青少年認識並採集黃藤心等阿美族野菜、如何辨識獸徑、野外求生等阿美族的山林智慧，耆老也將口述阿美族故事傳說。

母親來自奇美部落，就讀國立台灣科技大學大三學生高振瑋說，從小在都市長大，直到大學加入社團才開始認識原住民文化，他說，原住民文化正在流失，他希望能成為傳承的一分子，此行希望跟著長輩學習、回到祖先生活的地方。

頭目都元俊說，他曾走奇美古道回到聖山2次，也曾參與奇美部落在山頂的立碑紀念儀式，看到青年人這麼有心很感動，他希望以後聖山之旅「每3年舉辦一次」。