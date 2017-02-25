宜蘭櫻桃鴨檢出H5禽流感 美食恐斷貨

2017-02-25 12:27

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉養鴨場被檢出H5禽流感，宜蘭縣動植物防疫所昨晚漏夜撲殺5265隻櫻桃鴨，業界和許多饕客擔心如果疫情持續蔓延，縣內櫻桃鴨恐有斷貨之虞。

宜蘭縣員山鄉某屠宰場本月17日出現H5確診病例，動植物防疫所銷毀來自中南部的370多隻土番鴨屠體，並撲殺同批的2800隻活體，場區消毒淨空，隨後到半徑5公里內禽場採樣送驗，查出三星鄉一家飼養櫻桃鴨的養鴨場也中鏢。

三星鄉是櫻桃鴨重要產地，全鄉有4家專門飼養的禽場，去年在養隻數4萬多隻，其中2家今年休養，另一家所養的櫻桃鴨昨晚被撲殺，目前剩下2萬多隻；宜蘭縣櫻桃鴨禽流感疫情還有2顆未爆彈，兩家業者檢體還在檢驗，結果將在近日內揭曉。

櫻桃鴨遭禽流感疫情襲擊，櫻桃鴨美食是否漲價或斷貨？宜蘭市蘭城晶英酒店副總李莉莉說，蘭城晶英貨源需求量大，這些年來轉向花蓮契作，平時有足夠庫存量，現在仍正常供應，價格不受影響。