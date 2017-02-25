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屏東「親子共讀」下鄉 3月起跑

2017-02-25  12:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕透過閱讀推廣藝術美學，縮短城鄉文化差距，屏東縣文化處舉辦「親子共讀．邁向幸福」系列活動，將於3月起跑，範圍遍及琉球、牡丹、獅子、春日等29個鄉鎮。

每年3月至6月屏縣文化處均推出「寶貝寶貝探險趣」系列活動，今年以「親子共讀．邁向幸福」為主題，下鄉舉辦親子共讀巡迴講座、兒童劇巡演、故事嘉年華與貓頭鷹的故事寶盒等。依據最新統計資料，屏東2016年全縣各類圖書館借閱冊數已從過去10萬冊提昇至20萬冊，借閱人次從21萬躍升至50萬人次，盼親子共讀活動，持續讓閱讀深入家庭。

文化處指出，今年親子共讀巡迴講座共舉辦22場，邀請大仁科大張文慧、龔仁棉、慈惠醫專楊政源、周家穎、羅鳳珍等幼教專家，下鄉分享閱讀對兒童學習成長的好處，兒童劇下鄉巡演安排9場，邀請不倒翁故事劇團演出「鯉魚公主變成山」、箱子兒童劇團演出「赤牛生白馬」、Clover幸運草兒童劇團演出「大船與小船」，讓孩子們對屏東在地故事有更多的認識。

另有屏東縣緱囡仔親子教育協會5場「故事嘉年華」、屏東縣故事學會15場「貓頭鷹的故事寶盒」、佳音英語新忠孝分校4場「親子共賞英語故事」等，名人閱讀講座則邀請到陳榕笙、林美琴、戴翠華、幸佳慧等親職教育專家，與屏東家長討論孩子的學習力與閱讀力。活動詳情可上文化處官網查詢。

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  • 「親子共讀．邁向幸福」系列活動3月起登場。（屏縣文化處提供）

    「親子共讀．邁向幸福」系列活動3月起登場。（屏縣文化處提供）

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