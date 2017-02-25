不滿年改官版 新北教育產業工會轟被大刀重砍
〔記者林曉雲／台北報導〕不滿年改官版案，新北市教育產業工會今天召開記者會，指責政府柿子挑軟的吃，年金改革大刀重砍在職老師，讓他們吃不消。全教產理事長黃耀南表示，大部分在職老師都是新制老師，月退休金早已被砍過一次，也沒有18％，這次改革又再度被砍，未來繳得更多、領得更少、替代率調降更低，且被迫延退，對新制在職老師是多重打擊。
新北市教育產業工會副理事長李曼麗表示，民國85年進行過一次年金改革，從恩給制轉為儲金制（新制），此後的新制老師不但沒有18趴，退休金也從平均月領6萬8千元減到只有4萬7080元（以625薪額、年資25年者為例），大幅下降30％，每月少領2萬元，還要多繳退撫金和公保費。現在年金改革大刀竟又再往這群已經被「改革」過的在職老師身上大砍好幾刀。
他們認為，官方第一刀是把退撫及公保的計算基準，從退休前最後一個月薪俸，改為15年平均薪俸，導致月退休金大幅縮水，以625薪額、年資25年為例，月退休金從47080元月砍到只剩38845元；公保養老給付同樣從本俸調成以15年均俸計算，從約141萬元的公保養老給付減為116萬元，少了近25萬元。
第二刀是在基準降低後，再調降所得替代率，黃耀南表示，35、30、25年資者，所得替代率分別從70％、60％、50％逐步下修至60％、52.5％、45％，純新制老師月退休金只有已退者的70％，又要再被調降，無疑是雪上加霜。
第三刀則是在月退休金大幅減少下，反而要繳更多。李曼麗表示，基層在職教師須增加每月退撫及公保的扣繳金額，退撫提撥率從12％提高到15％，公保提撥率也從8.83％提高到12.3％，以625薪額、年資25年者為例，原本每月扣繳的退撫基金從3955元增加至約4900元、須多繳約1000元；每月扣繳的公保費從1455元要增加至約2000元、須多繳約600元。
教師們抨擊第四刀是「強迫」延後退休，否則退休金減額，黃耀南表示，年改規定117年後教師皆須滿60歲才能退休，每提前1年月退休金減額4％，迫使老師們不敢退休，無異是阻斷教育活水，讓校園陷於「老老師退不了，新老師進不來」的惡性循環。
新北市教育產業工會呼籲政府盡速調整方案，他們主張，月退休金和公保養老給付計算基準應與退休教師相同，維持採計最後一個月薪俸；在職老師之所得替代率不應再調降；為維持教育品質，教師退休年齡不應延至60歲。
副總統陳建仁多次表示，年改是世代互助，讓世世代代領得到，長長久久領到老，現在領退休金的少領一點，不會把錢拿到其他地方，而是放在基金裡面，讓年金永續，可以領到老。
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標題：不滿年改官版 新北教育產業工會轟被大刀重砍
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