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不會天天搭機捷 合宜住宅住戶盼單程票降價

2017-02-25  12:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃市長鄭文燦、桃捷公司董事長劉坤億今天選在A7體育大學站，公布新一波的「135」團體定期票價優惠方案，除了嘉惠公司行號、大型社區、政府機關、學校等通勤族，也是針對規劃有4000多戶的合宜住宅，期盼解決「桃園新住民」的通勤問題，鄭文燦加碼宣布，合宜住宅可採個案處理，居民單一丟件也受理。

不過，仍有部分住戶不領情，質疑「誰會天天搭機捷」、「合宜住宅不是豪宅，機捷票價卻很貴族」，另有住戶質疑A7與A6貴和站才一站之隔，坐到A1站的票價卻多了30元，怒批「騙子」，要求桃捷公司單程票直接降價，場面一度火爆。

鄭文燦表示，部分住戶希望票更便宜，不管是哪一個車站，都聽到民眾希望「能不能再便宜一點」，會請桃捷公司再研議，不過，桃捷公司面臨前5年勢必會有大量虧損下，機於服務全國人民、國外觀光客及沿線居民的角度，虧損的部分會請桃捷公司研議如何處理。

劉坤億陪同合宜住宅住戶試乘，在車上持續與住戶溝通，劉坤億表示，A7跟A6雖然只有一站，但兩站的間距長達5公里，票價很難比照，持續溝通後多數住戶都能接受，也能感受到照顧合宜住宅的誠意，至於票價問題會再研議，是否有其他方案能滿足需求。

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  • 合宜住宅有住戶質疑票價仍貴，場面一度火爆。（記者鄭淑婷攝）

    合宜住宅有住戶質疑票價仍貴，場面一度火爆。（記者鄭淑婷攝）

  • 市長鄭文燦在A7站公布新一波票價方案，面對合宜住宅住戶質疑票價太貴，努力溝通。（記者鄭淑婷攝）

    市長鄭文燦在A7站公布新一波票價方案，面對合宜住宅住戶質疑票價太貴，努力溝通。（記者鄭淑婷攝）

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