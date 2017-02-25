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連假首日就出包！台鐵號誌故障影響數千旅客

台鐵彰化段今天出現號誌異常，造成大誤點，旅客擠爆彰化車站候車大廳。（記者湯世名攝）

2017-02-25  11:57

〔記者湯世名／彰化報導〕228連假首日就出包！台鐵彰化站與花壇站之間的路線號誌在今天上午突然發生故障，造成南下、北上的列車都只能緩慢通行，共有8列車數千名旅客受到影響，由於誤點，彰化站、花壇站的候車大廳、月台一度擠滿旅客，所幸工程人員搶修40分鐘後修復，上午10時陸續恢復正常。

台鐵彰化站長邵宏松表示，今天上午8時40分許，台鐵彰化站與花壇站之間的路線號誌突然出現異常，疑似故障，台鐵工程人員立即搶修，但也影響到南下與北上的列車通行，所幸於上午9時20分修復，共造成8個車次誤點，影響時間最長的車次為10來分鐘；有鑑於規定是對號列車以上車次有影響達45分鐘以上者才符合補償條件，因此今天受影響的8個車次，都未達補償條件範圍。

從台鐵台中站搭車至花壇站的李小姐指出，原本只要21分鐘的車程，她卻搭了1小時才到站，列車上曾廣播是彰化至花壇間訊號異常，卻讓她行程耽擱；在彰化站下車的黃姓民眾，下車後發現第三月台擠爆旅客，當時一直聽到廣播「南下列車，花壇車站燈號故障，旅客請耐心等候」，但當時並沒說明何時會復原，只見一堆人在等候。

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  • 台鐵彰化段今天出現號誌異常，造成大誤點，旅客擠爆彰化車站。（記者湯世名攝）

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  • 台鐵彰化段今天出現號誌異常，造成大誤點，旅客擠爆彰化站。（記者湯世名攝）

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  • 台鐵彰化段今天出現號誌異常，造成大誤點，旅客擠爆花壇站。（記者湯世名攝）

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  • 台鐵彰化段今天出現號誌異常，造成大誤點，旅客擠爆彰化站月台。（翻攝自臉書社團員林人好事多）

    台鐵彰化段今天出現號誌異常，造成大誤點，旅客擠爆彰化站月台。（翻攝自臉書社團員林人好事多）

  • 台鐵彰化段今天出現號誌異常，造成大誤點，旅客擠爆彰化站月台。（翻攝自臉書社團員林人好事多）

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