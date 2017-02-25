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「土地爺爺」過生日 大小朋友上彩妝

小朋友為土地爺爺上彩妝祝壽，神情很專注。（記者林國賢攝）

2017-02-25  12:04

〔記者林國賢／雲林報導〕農曆2月2日是福德正神聖誕，雲林縣斗六市福德宮廣場今天聚集300位大、小朋友，要為土地爺爺上彩妝，透過彩繪向福德正神祝壽，也為自己祈福。

斗六市長謝淑亞表示，福德正神是最貼近民眾的地方神明，遍及各個鄉里，農曆2月2日是福德正神聖誕日，也是俗稱的「頭牙」，信徒都會熱鬧慶祝，公所與福德宮安排多項活動，分享廟慶熱鬧喜悅。

上午許多信徒全家總動員，到福德宮彩繪土地爺爺，為公仔畫上不一樣的色彩，每尊都有特色與滿滿祝福。

太平老街福德宮一大早就有絡繹不絕的參拜祝壽人潮，志工們也從早上8點開始，就準備熱騰騰的福食，讓信眾來拜拜吃平安。福德宮主委林勝裕表示，明、後天上午8點到下午6點，廟方都會準備「賜福食」，週日晚上還舉辦「擲杯祈吉祥贈品」活動，歡迎民眾一同鬥熱鬧。

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  • 在民間信仰中，土地公保一家平安，斗六市福德宮廣場上大小朋友齊彩繪土地爺爺的親子活動，恰好呼應土地公的神明形象。（記者林國賢攝）

    在民間信仰中，土地公保一家平安，斗六市福德宮廣場上大小朋友齊彩繪土地爺爺的親子活動，恰好呼應土地公的神明形象。（記者林國賢攝）

  • 每個人的創意巧思不同，彩繪的土地公仔造型各異很吸睛。（記者林國賢攝）

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  • 彩繪前後上炷香，裊裊香煙裡既為福德正神聖誕祝壽，也為家人祈福。（記者林國賢攝）

    彩繪前後上炷香，裊裊香煙裡既為福德正神聖誕祝壽，也為家人祈福。（記者林國賢攝）

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