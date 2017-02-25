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桃園監理站下鄉服務 3/18到復興三民

2017-02-25  11:53

［記者謝武雄／桃園報導］桃園監理站將於3月18日（星期六）上午，於復興區三民社區多功能活動中心辦理監理服務，當日辦理機車駕駛執照考驗，受理報考名額150人，預約報名電話366-4222轉202、203，如名額未滿，則於當天上午9時30分至11時受理現場報名。

報考機車駕照須年滿18歲，不限戶籍，經體格檢查合格且無交通違規未結案者，均可報考，初次報考駕照者須參加發照前講習。 

現場還受理老舊機車切結報廢，凡出廠逾10年、最近5年內尚無違規、投保汽車責任強制險及參加環保排氣檢驗紀錄，已不使用的機車，只要切結同意，即可完成報廢登記，其他監理業務包含車輛異動業務，及住居所或就業處住址申請、汽機車燃料費自動轉帳申請及道路交通安全宣導等。

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