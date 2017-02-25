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烘焙坊離職學生轉飯店實習 業者稱讚工作態度良好

2017-02-25  11:37

〔即時新聞／綜合報導〕兩名高雄餐旅大學餐飲科學生到台中某高檔烘焙坊實習，每天工時長達10多小時月薪僅2萬元，學生離職後還遭到烘焙坊求償59萬元，店家甚至一度聲稱學生有錯，現在這兩名學生轉到其他飯店實習，業者則稱讚她們的工作態度良好。

據《蘋果日報》報導，高雄餐旅大學主任秘書石名貴表示，這兩名學生已改到台中的金典酒店和日月千禧酒店實習，業者都說同學表現很棒，學校方面也決定和爭議烘焙坊結束建教合作，不會再有學生到該店工作。

台中金典酒店透露，的確有餐飲科學生從烘焙坊轉到飯店實習，目前正在學習廚坊內務，工作態度與出勤表現都相當不錯。

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  • 兩名餐飲科學生在實習後遭到台中高檔烘焙坊求償59萬元，日前出面投訴店家的行為，現在這兩名學生已改到台中其他飯店實習。（資料照，記者張菁雅攝）

    兩名餐飲科學生在實習後遭到台中高檔烘焙坊求償59萬元，日前出面投訴店家的行為，現在這兩名學生已改到台中其他飯店實習。（資料照，記者張菁雅攝）

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相關關鍵字： 勞資爭議 勞資糾紛 烘焙坊 高雄餐旅大學
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