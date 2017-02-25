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花田喜事真美！台南學甲蜀葵花節登場

王偉篴（左）作詞、黃耀賢作曲，陳庭筠（右）主唱的學甲蜀葵花節主題曲「精靈」在會中發表。（記者楊金城攝）

2017-02-25  11:29

〔記者楊金城／台南報導〕2017唸戀學甲蜀葵花文化節上午登場，台南市長賴清德稱讚說，蜀葵花爭奇鬥豔，非常漂亮，全國遊客要看蜀葵花一定要來學甲。

賴清德也期許說，學甲的台灣鯛、虱目魚產業出名，還有慈濟宮、頑皮世界野生動物園、小麥田，蜀葵花節是行銷學甲產業、觀光的好舞台，一起拚觀光和產業，帶動地方發展。

蜀葵別名一丈紅，成株可長到一丈高，故又稱一丈紅，蜀葵像是身穿粉綠長裙，五顏六色花上衣的妙齡女郎，曼妙的身材，在清風拂動下柔若無骨地隨風擺動，花田美景非常漂亮。

學甲蜀葵花季去年共吸引約10萬人次前往參觀，今年蜀葵種植面積維持4公頃（共5個專區，光華里專區為2公頃），搭配小麥、油菜花更添豐富繽紛層次感，創造出獨一無二學甲地標。

第四年舉辦的學甲蜀葵花節，今天開幕日有如在花田辦喜事般，王偉篴作詞、黃耀賢作曲，陳庭筠主唱的蜀葵花節主題曲「精靈」在會中發表，也有寫生比賽，吸引民眾穿梭蜀葵花田拍照紀念，體驗親子DIY製作小麥乾燥花，並有台灣鯛協會特地推出「台灣鯛風味饗宴」席開150桌，將近1個多月的花期中，在3月4日還有蜀葵圓舞曲、農特產市集等活動。

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  • 蜀葵花田周邊有可愛裝置藝術。（記者楊金城攝）

    蜀葵花田周邊有可愛裝置藝術。（記者楊金城攝）

  • 蜀葵花田。（記者楊金城攝）

    蜀葵花田。（記者楊金城攝）

  • 頑皮世界吉祥物為蜀葵花節帶來歡樂。（記者楊金城攝）

    頑皮世界吉祥物為蜀葵花節帶來歡樂。（記者楊金城攝）

  • 賴清德招呼小朋友來看漂亮的蜀葵花。（記者楊金城攝）

    賴清德招呼小朋友來看漂亮的蜀葵花。（記者楊金城攝）

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