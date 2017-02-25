北部國道多路段塞爆、龜速 高公局：交通量比往年大

2017-02-25 11:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天是228連續假期首日，北部國道不論國道1號還是3號，從早上7點開始就出現車潮，9點左右就已經塞爆了，中壢－楊梅、湖口－新竹、新竹－新竹系統、關西服務區－關西等多處路段，時速都不到20公里，土城－關西服務區、機場系統－中壢等路段，時速也不到40公里。交通部高速公路局交管組長卓明君表示，今日上午純粹就是車多情況，交通量比往年都還要大，並沒有發生事故。

車多情況可能有很多原因，或許是北部多日陰雨，中南部仍是好天氣，許多民眾就想南下出遊，卓明君認為，上午這波車潮原則上中午過後就會消退，根據以往經驗，228連假首日下午大概就剩苗栗的后里－豐原，彰化系統－埔鹽系統等路段會有較壅塞情況。

國道5號方面，因為上午7點至12點有實施高乘載管制，主線車速都可在60公里以上，卓明君說中午高乘載管制結束後，預期下午1點至3點就會出現車多較壅塞情況。