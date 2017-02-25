今到明天水氣最多！北部地區整天都會下雨

天氣即時預報表示，現在到明天上午的水氣最多，北部、宜蘭、北花蓮地區整天都是下雨，雨勢較大。（圖擷取自天氣即時預報）

2017-02-25 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕「天氣即時預報」在臉書上提醒，今天到明天早上，水氣最多！

天氣即時預報表示，昨天的雲雨帶空檔已經過去，目前下一波水氣正在影響，愈晚，可能往中部多數地區擴張。

天氣即時預報表示，現在到明天上午的水氣最多，北部、宜蘭、北花蓮地區整天都是下雨，雨勢較大；台中、彰化、南投地區，愈晚雨勢愈持續，有些微空檔；雲林、嘉義、南花蓮，愈晚轉偶下雨，有較多空檔；南部、台東則維持多雲好天氣，不受到雲雨帶影響。

天氣即時預報說，26日下半天之後，雨勢會逐漸緩和、往北縮減，雲雨帶影響將逐漸結束，多數地區連假後期轉好天氣，降雨轉為北海岸、東北部有一些。