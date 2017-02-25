預防病毒性腹瀉群聚事件 苗衛生局分享小撇步

2017-02-25 11:32

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣衛生局指出，最近常接獲民眾感染病毒性腸胃炎，導致腹瀉群聚事件頻傳，目前已經已密切監控，並且要求各級學校、餐飲旅宿業，加強員工及環境衛生管理。衛生局提醒，面對病毒性腸胃炎，請民眾留意個人手部與飲食衛生，以肥皂或洗手乳濕洗手並確實擦乾，並且注意飲用水及食材安全。

苗栗縣衛生局指出，病毒性腸胃炎常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好之衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用遭患者的嘔吐物或排泄物汙染的食品。

另外，鄉親如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀，應充分休息，注意補充水分與營養，建議以少量多餐的方式清淡飲食，避免過油或高糖分的食物，待症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作