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機捷再祭票價優惠方案 同站「揪團」定期票打5折

機場捷運又有新優惠。（資料照，記者李容萍攝）

2017-02-25  11:05

［記者鄭淑婷／桃園報導］機場捷運預定在3月2日正式通車，桃園市長鄭文燦、桃捷公司董事長劉坤億，今天在緊鄰合宜住宅的A7體育大學站，公布新一波的「135」團體定期票價優惠方案，嘉惠通勤族，鄭文燦表示，所謂的135指的是「使用天期100天、300人申辦、打5折」，前提是申辦的團體必須起站或迄站任一端相同。

機捷票價公布後爭議不斷，桃捷公司接連祭出通勤票、相同生活圈統一票價後，再祭出「135」團體定期票，桃捷公司表示，「135」方案以A1台北車站到A7體育大學站為例，單程票價80元，團體定期票可使用100天，票卡費用5600元，平均每月1680元，通勤日才搭乘（約70天）平均每趟40元，等同於票價打5折，如果是天天搭乘，平均每趟僅28元。

桃捷公司表示，團體定期票是多元票價中最優惠的項目，只要揪團超過300人申辦就可申請，前提是起訖站任一端要相同，例如，300人都從A1站上車，下車處則不限制，適用於公司行號、大型社區、政府機關、學校團體，即日起開始受理申請，已有公司行號、社區開始揪團。

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  • 桃園市長鄭文燦、桃捷公司董事長劉坤億，在A7體育大學站公布新一波票價優惠方案。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長鄭文燦、桃捷公司董事長劉坤億，在A7體育大學站公布新一波票價優惠方案。（記者鄭淑婷攝）

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