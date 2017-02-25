勞工局博訓中心 第30期身障職訓班開訓

2017-02-25 13:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心第30期身障職訓班定將於3月1日開訓，因應就業市場需求，博訓中心整合3大職類「電腦資訊、創意設計及清潔農藝」，開辦9班，共241人報名，錄訓114人。

配合製造業數位化與社群化關鍵技術之運用，博訓中心本次將「工程製圖電腦應用班」調整為「Auto Cad製圖與3D列印班」，培訓設計製圖、製造技術人才，典禮中也將表揚105年委訓績優單位，並邀請兩位優秀結訓學員到場，勉勵學弟妹努力訓練。

參加過博訓中心的學員林大為因先天心臟疾病，影響雙腿行動不便，他熱愛美術設計，從完全沒有基礎，到參訓後獲得第14屆全國身心障礙者技能競賽佳作，目前任職保險公司美編；龔仲勳因職災導致顏面輕度損傷，一度對未來失去信心，參加「工程製圖電腦應用班」後，在老師及同學陪伴下，努力學習電腦製圖，如今錄取鐵路局，擔任總務工作。