| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

勞工局博訓中心 第30期身障職訓班開訓

2017-02-25  13:22

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心第30期身障職訓班定將於3月1日開訓，因應就業市場需求，博訓中心整合3大職類「電腦資訊、創意設計及清潔農藝」，開辦9班，共241人報名，錄訓114人。

配合製造業數位化與社群化關鍵技術之運用，博訓中心本次將「工程製圖電腦應用班」調整為「Auto Cad製圖與3D列印班」，培訓設計製圖、製造技術人才，典禮中也將表揚105年委訓績優單位，並邀請兩位優秀結訓學員到場，勉勵學弟妹努力訓練。

參加過博訓中心的學員林大為因先天心臟疾病，影響雙腿行動不便，他熱愛美術設計，從完全沒有基礎，到參訓後獲得第14屆全國身心障礙者技能競賽佳作，目前任職保險公司美編；龔仲勳因職災導致顏面輕度損傷，一度對未來失去信心，參加「工程製圖電腦應用班」後，在老師及同學陪伴下，努力學習電腦製圖，如今錄取鐵路局，擔任總務工作。

廣告
  • 高雄市勞工局博愛職訓中心歷來培訓出許多職場人才。（勞工局提供）

    高雄市勞工局博愛職訓中心歷來培訓出許多職場人才。（勞工局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：勞工局博訓中心 第30期身障職訓班開訓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.