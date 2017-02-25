勞工局博訓中心 第30期身障職訓班開訓
2017-02-25 13:22
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心第30期身障職訓班定將於3月1日開訓，因應就業市場需求，博訓中心整合3大職類「電腦資訊、創意設計及清潔農藝」，開辦9班，共241人報名，錄訓114人。
配合製造業數位化與社群化關鍵技術之運用，博訓中心本次將「工程製圖電腦應用班」調整為「Auto Cad製圖與3D列印班」，培訓設計製圖、製造技術人才，典禮中也將表揚105年委訓績優單位，並邀請兩位優秀結訓學員到場，勉勵學弟妹努力訓練。
參加過博訓中心的學員林大為因先天心臟疾病，影響雙腿行動不便，他熱愛美術設計，從完全沒有基礎，到參訓後獲得第14屆全國身心障礙者技能競賽佳作，目前任職保險公司美編；龔仲勳因職災導致顏面輕度損傷，一度對未來失去信心，參加「工程製圖電腦應用班」後，在老師及同學陪伴下，努力學習電腦製圖，如今錄取鐵路局，擔任總務工作。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 烘焙坊惡狀連環爆 勞工局協調竟建議當「買個經驗」
- 鋼鐵人是你？ 小松鼠霸氣落地照網路瘋傳
- 台東專科學校1/3學生想當志願役士兵
- 大推台南資料開放平台 他臉書po文給予肯定
- 紅害外出騎單車 小心當空氣清淨機
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228 evidence indicts Chiang: academic
- 安倍妻當門神？ 涉低價買國有地建校
- 33歲啃老男討錢不成 住家放鞭炮遭收押
- G奶森下悠里辣曬上百款內衣 最愛性感蕾絲
- 五峰旗第一層瀑布 暑假望可開放
- 敍利亞2起自殺炸彈攻擊釀68死 IS坦承犯案
- 抗流感 中藥保健茶熱銷
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 晶華飯店地下街火災 竟有人阻止消防員破門
- 傳遞感恩心 日人贈屏市中正國小石碑
- 桃園》228連假賞花去 復興「櫻」姿煥發
- 3/1戰大都會 殷仔「熱」起來
- SBL》被台啤逆轉 台銀季後賽GG了
- 緬甸中資成衣廠罷工 300員工暴動
- 阿根廷公車對撞 至少13死34傷
- 經典賽》血型決定強弱？解析日本隊王牌神秘巧合
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 勞工月均薪51Ｋ 你達標嗎
- 通緝犯藏身民宿 打算種大麻遭警破獲
- 媒體專訪林昶佐 憂「時間是轉型正義最大的敵人」
- 校園周邊禁菸 南投3/1起取締
- 今復出 籃網教頭「豪」興奮
- 巡魚塭遇惡煞 老翁遭砍斷指
- 偶像顏值+女友fu！女神級新人降臨AV界
- 傻眼！NU'EST成軍5年後 將加入選秀節目重拚出道
- 黃遠克服陰影 狠操輪椅籃球
- 為戲落髮！唐嫣短髮超減齡美翻天
- 惡劣!700株香蕉樹 半夜被腰斬
- 《送好康》徐玄出「輯」解放性感 少時老么飄女人味
- 街頭上演頭文字D！ 女子失控自撞橋頭車毀
- 北水局祭「空中增雨」 天公不作美
- 警扮怪叔叔入侵校園 北市雙蓮校安模擬逼真上演
- 基隆碇內河濱步道施工 下方蛇籠流失
- 再談淡海輕軌 柯：說者無意 聽者有心
- NBA》巫師雙槍合砍69分無用 依舊不敵七六人
- 余文樂甜蜜放閃 公開秀恩愛大讚皮帶千金女友
- 攔查不停 警駕車猛撞逮毒蟲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勞工局博訓中心 第30期身障職訓班開訓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分