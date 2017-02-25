| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
NBA》今年首度出賽 林書豪奪7分、5助攻
 首頁 > 生活

下週三短暫回暖 冷氣團又報到恐下探10度

2017-02-25  12:39

〔即時新聞／綜合報導〕 今天是228連假的第一天，全台天氣持續溼冷，中央氣象局預報中心前主任吳德榮在「洩天機教室」專欄貼文表示，今天凌晨前後的氣溫新屋約12.4度、淡水12.5度，新竹則是12.6度，雖然是目前為止的最低溫，但已比昨天的最低溫回升了2度左右。而下週二、週三雖會稍微回暖，但隔天晚上又將有一波冷氣團報到！

吳德榮表示，今天至下週一為止，因為水氣多加上常降雨，整天氣溫起伏不大、日夜皆冷。下週三水氣減少，天氣好轉、氣溫回升，不過到晚上將有「極地大陸冷氣團」前緣抵達，又會開始降溫，下週四至五「極地大陸冷氣團」南下，此波的冷氣團為「乾冷」，夜間也會出現輻射冷卻作用，「最低溫度可能降得比目前這波還低」。

吳德榮也表示，雖下波冷氣團空曠地區會低於10度以下，但體感上不會有目前這波冷；因為低溫持續時間短，且僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗、氣溫也回升，在陽光下就不會覺得那麼冷。

廣告
  • 吳德榮表示，下週三將會有一波「乾冷」冷氣團報到。（資料照，記者方賓照攝）

    吳德榮表示，下週三將會有一波「乾冷」冷氣團報到。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳德榮 大陸冷氣團 天氣 氣象 輻射冷卻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：下週三短暫回暖 冷氣團又報到恐下探10度


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.