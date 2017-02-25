下週三短暫回暖 冷氣團又報到恐下探10度

2017-02-25 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕 今天是228連假的第一天，全台天氣持續溼冷，中央氣象局預報中心前主任吳德榮在「洩天機教室」專欄貼文表示，今天凌晨前後的氣溫新屋約12.4度、淡水12.5度，新竹則是12.6度，雖然是目前為止的最低溫，但已比昨天的最低溫回升了2度左右。而下週二、週三雖會稍微回暖，但隔天晚上又將有一波冷氣團報到！

吳德榮表示，今天至下週一為止，因為水氣多加上常降雨，整天氣溫起伏不大、日夜皆冷。下週三水氣減少，天氣好轉、氣溫回升，不過到晚上將有「極地大陸冷氣團」前緣抵達，又會開始降溫，下週四至五「極地大陸冷氣團」南下，此波的冷氣團為「乾冷」，夜間也會出現輻射冷卻作用，「最低溫度可能降得比目前這波還低」。

吳德榮也表示，雖下波冷氣團空曠地區會低於10度以下，但體感上不會有目前這波冷；因為低溫持續時間短，且僅限於在夜間及清晨，白天大多晴朗、氣溫也回升，在陽光下就不會覺得那麼冷。