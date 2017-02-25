論文造假案楊泮池沒事 全教總痛批台大棄車保帥
〔記者林曉雲／台北報導〕有關台大教授郭明良團隊論文造假案，台大校教評會昨天決定解聘郭明良和張正琪2名教授，全國教師工會總聯合會理事長張旭政今早重批，名列多篇論文共同作者的台大校長楊泮池，竟可全身而退，台大認定楊泮池未違反學術倫理，也未給予懲處，顯然台大在棄車保帥，要求教育部和科技部重啟調查。
張旭政表示，從去年11月15日PubPeer踢爆郭明良研究團隊論文造假案以來，台大對整起論文造假案的處理過程荒腔走板，宣稱要辭職的郭明良非但沒有辭職，竟還申領政府的獎補助款；面對來自各界要求辭職或停職靜候調查的壓力，楊泮池亦完全不為所動、堅不下台，也不接受各界由校外獨立調查單位進行調查的建議。
張旭政認為，台大是接受最多國家資源的頂尖大學，楊泮池除了是台大校長，過去也擔任過台大醫學院院長及台大醫院副院長，無論台大或楊泮池，都有難以迴避的社會責任，必須以最高標準自我要求，台大的調查結果無法說服社會大眾、沒有公信力。
張旭政質疑，楊泮池不僅參與該研究團隊共同發表論文，更是台灣大學的校長，共同作者共享了論文發表的榮耀，也領取了國家給予的獎勵，當然就是論文造假案的「共同正犯」，昨天出爐的懲處結果，完全違反社會對一所頂尖大學的期待，也顛覆學術界對學術倫理與學術專業的認知，所謂「調查」完全就是為楊泮池量身訂做，明顯是棄車保帥。
張旭政表示，台大論文造假案及其所謂懲處，不僅使台大蒙羞，也嚴重傷害台灣高教形象，為挽救高教形象，全教總要求教育部與科技部確實查核，甚至應重組獨立調查小組另行啟動調查，以昭公信；科技部應追回郭明良等人不法之獎補助款，才對得起其他堅持學術倫理的高教工作者。
對於層出不窮的論文造假案，張旭政直批真正的元兇，正是扭曲、畸形的高教評鑑機制，造成高教體系深陷追求排名與績效主義迷思，教育部與科技部必須徹底改變這樣的形式主義，揚棄績效主義迷思，才有可能使高教發展重回正軌；而台大已失去頂尖大學應有的格局，教育部應徹底檢討現行高教經費分配方式，不應再獨厚台灣大學，才能真正提升總體高教品質。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 【真言社】過節
- IS宣稱在敘國發動自殺攻擊 數十人喪生
- 獅鼓陣免費傳藝 向中學生招手
- G奶森下悠里辣曬上百款內衣 最愛性感蕾絲
- 都是政府統計 解讀大不同
- 迪奧春日裸妝感 輕透純淨
- 臉書加個好友 近千萬被「詐」飛
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 美航艦高調演訓 F/A-18升空還標記在南海
- 傻眼！NU'EST成軍5年後 將加入選秀節目重拚出道
- 市中運男標槍 刷新大會23年紀錄
- 花193線北段拓寬 二次環差環委嗆駁回
- 敍利亞2起自殺炸彈攻擊釀68死 IS坦承犯案
- 司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論
- 晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃
- 首例! 在台印尼女移工涉IS 台美合作逮捕遣返
- 中職8美 跟著出國比賽
- 網球》馬賽公開賽 松加、壞小子首次交手
- 川普：與金正恩會談 為時已晚
- 致青春！ 《惡作劇之吻》一張照讓網友瘋狂
- 高中木棒聯賽》高雄內戰「突破」高苑 普門再闖4強
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 經典賽》高尺巨蛋室內溫度18-20度 全壘打牆高度4公尺
- 雙胞胎兄弟奪5金 病父欣慰
- 童裝出清 初春挑新裝
- 「美墨長城」建造在即？ 預定3月招標4月發包
- 1週停水2次 台中大里、太平里長串聯抗議
- SBL》少了布拉 裕隆贏達欣一把
- 岡山地區小黃未按表收費 今年開罰14件
- 吳克群熊抱黑嘉嘉 第一次好自在
- 警扮怪叔叔入侵校園 北市雙蓮校安模擬逼真上演
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 議會秘書長 農業局副局長郭伊彬出任
- 搭計程車被拒載 孫耀威公開車號怒罵：不如退休！
- 這招沒用啦！ 通緝犯遇警攔查裝失憶仍被識破
- 潘維剛選黨魁 洪郝吳各有盤算
- 濕地賞鳥 鳥屍別碰
- 桃園》64家違法旅宿 名單全都露
標題：論文造假案楊泮池沒事 全教總痛批台大棄車保帥
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email