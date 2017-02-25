論文造假案楊泮池沒事 全教總痛批台大棄車保帥

2017-02-25 10:55

〔記者林曉雲／台北報導〕有關台大教授郭明良團隊論文造假案，台大校教評會昨天決定解聘郭明良和張正琪2名教授，全國教師工會總聯合會理事長張旭政今早重批，名列多篇論文共同作者的台大校長楊泮池，竟可全身而退，台大認定楊泮池未違反學術倫理，也未給予懲處，顯然台大在棄車保帥，要求教育部和科技部重啟調查。

張旭政表示，從去年11月15日PubPeer踢爆郭明良研究團隊論文造假案以來，台大對整起論文造假案的處理過程荒腔走板，宣稱要辭職的郭明良非但沒有辭職，竟還申領政府的獎補助款；面對來自各界要求辭職或停職靜候調查的壓力，楊泮池亦完全不為所動、堅不下台，也不接受各界由校外獨立調查單位進行調查的建議。

張旭政認為，台大是接受最多國家資源的頂尖大學，楊泮池除了是台大校長，過去也擔任過台大醫學院院長及台大醫院副院長，無論台大或楊泮池，都有難以迴避的社會責任，必須以最高標準自我要求，台大的調查結果無法說服社會大眾、沒有公信力。

張旭政質疑，楊泮池不僅參與該研究團隊共同發表論文，更是台灣大學的校長，共同作者共享了論文發表的榮耀，也領取了國家給予的獎勵，當然就是論文造假案的「共同正犯」，昨天出爐的懲處結果，完全違反社會對一所頂尖大學的期待，也顛覆學術界對學術倫理與學術專業的認知，所謂「調查」完全就是為楊泮池量身訂做，明顯是棄車保帥。

張旭政表示，台大論文造假案及其所謂懲處，不僅使台大蒙羞，也嚴重傷害台灣高教形象，為挽救高教形象，全教總要求教育部與科技部確實查核，甚至應重組獨立調查小組另行啟動調查，以昭公信；科技部應追回郭明良等人不法之獎補助款，才對得起其他堅持學術倫理的高教工作者。

對於層出不窮的論文造假案，張旭政直批真正的元兇，正是扭曲、畸形的高教評鑑機制，造成高教體系深陷追求排名與績效主義迷思，教育部與科技部必須徹底改變這樣的形式主義，揚棄績效主義迷思，才有可能使高教發展重回正軌；而台大已失去頂尖大學應有的格局，教育部應徹底檢討現行高教經費分配方式，不應再獨厚台灣大學，才能真正提升總體高教品質。