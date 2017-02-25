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大推台南資料開放平台 他臉書po文給予肯定

2017-02-25  10:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「不知道是否正確，但是似乎台南市是唯一一個會針對施政政策，特別開設相關開放資料的地方政府？台北市好像也有過（但是不是很確定）。而其他各地方政府，就似乎都沒有這樣做過了」

「台灣零時政府」g0v主要推動者張維志（Whiski Tajfun）在臉書推文，對於台南市建置資料開放平台大表讚同。他表示， 開放資料推動到現在，一個很嚴重的問題就是。開放資料的推動似乎就是一個獨立的事情。缺乏與政府的施政與治理有更密切的結合。這其實是蠻可惜的事情。

他並以H5N2及H5N6禽流感防疫為例，台南市政府加強資訊公開與透明，市府全球資訊網建置「禽流感專區」揭露疫情資訊，並將相關應變措施以開放資料形式上架到資料開放平台，以利各界連結取用，共同加入防疫工作。

南市研考會表示，104年市府首度以開放資料集搭配時間地圖，讓民眾知道禽流感疫情及防疫始末，這次禽流感疫情亦開放資料提供外界取用，目前資料開放欄位包括撲殺禽場之經緯度、病毒種類及撲殺數量等，將會持續積極加強資訊的公開與透明，讓民眾充分了解，以利在防疫工作上，政府與民間共同協力合作。

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  • 「台灣零時政府」g0v主要推動者張維志臉書po文大推台南禽流感防疫資訊開放平台。（擷自臉書）

    「台灣零時政府」g0v主要推動者張維志臉書po文大推台南禽流感防疫資訊開放平台。（擷自臉書）

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