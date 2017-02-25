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烘焙坊惡狀連還爆 勞工局協調竟建議當「買個經驗」
2017-02-25 10:45
又有離職員工出來爆料，去年在永采上班，薪水竟從27K變成12K，離職員工不滿請勞工局協調，協調委員竟建議當「買個經驗」。（資料照，記者張菁雅攝）
〔即時新聞／綜合報導〕永采烘焙坊實習糾紛持續延燒，又有離職員工出來爆料，去年在永采上班，離職時店家不但刻意延宕發薪時間，薪水竟從27K變成12K，離職員工不滿地請勞工局協調，協調時永采說法有各種跳針，勞工局還建議離職員工當「買個經驗」，不要繼續向上協調。
有網友在PTT爆料，去年4至5月間在永采上班，因無法適應工作環境，依合約在15天前提離職，沒想到離職時永采不但遲遲不發薪水，且薪水竟從27K縮水到12K，詢問永采也避不回應，離職員工只好求助於勞工局協調；沒想到協調時，永采各種跳針，一下說沒證據說要給27K，一下又說不會算時薪，協調專員請永采拿出打卡單，卻又說打卡單不準。
本來準備要改期2調，但勞工局專員竟建議這位離職員工，不要浪費時間爭執這幾千塊，認為持續協調也不一定有結果，不如當作「買個經驗」，把這些時間拿去找下一份工作，離職員工無奈接受，最後僅領到3K多的「和解金」。
其他網友紛紛痛批，「這種慣性讓員工上調解委員會的，市政府不用處理嗎」、「勞工局只會各退一步真棒」、「調解委員會就是各種叫員工摸摸鼻子吞下去的地方」、「員工離職都要被搞一下誰敢做」。
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