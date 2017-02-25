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228連假首日 北部國道多路段塞爆

今天是228連假的第1天，今早國道多處路段都出現壅塞車潮。（圖截自高公局）

2017-02-25  09:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228連假的第一天，今早國道多處路段都出現壅塞車潮，據高速公路局的資料顯示，今早國道1號南下湖口到竹北、國道3號南下新台五路到南港、大溪到龍潭與國3北上新店到木柵等路段，路況都低於時速20公里。

另外，國道1號南下中壢到中壢轉接道、高架楊梅端到湖口服務區、竹北到新竹、國道3號南下土城到大溪、關西服務區到關西、竹南到大山等路段，路況都僅有時速20至30多公里。

今天天氣狀況不佳，雙北及基隆、宜蘭地區發布大雨特報，高公局呼籲，雨天行駛國道小心駕駛，不要急踩煞車，更要小心水漂打滑現象。

今天國道疏導措施包括：國5上午7時到中午12時實施高乘載管制，管制路段為南下南港系統、石碇及坪林入口匝道；傍晚6時前，封閉國1平鎮系統南下入口。

今早國道1號南下湖口到竹北、國道3號南下新台五路到南港、大溪到龍潭與國3北上新店到木柵等路段，路況都低於時速20公里。 （圖截自高公局）

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