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烘焙坊前員工加碼報料 2個月總薪資不到2萬元

2017-02-25  09:25

〔即時新聞／綜合報導〕台中市七期重劃區某家高檔烘焙坊，傳出讓實習生上班10多個小時，月薪卻只有2萬元，並向4名離職員工個別求償59萬元，引起勞資爭議，現在更有前員工出面加碼爆料，他工作2個月總共只拿到1萬8774元！

該名烘焙坊前員工在「爆料公社」臉書粉絲頁指出，他從2015年5月1日開始上班到7月13日，其中5月1日到6月12日的薪水是1萬1581元，6月12到7月13日的薪資則是7193元，2個月上班的期間，薪水加起來不到2萬元。

這名前員工表示，他當時曾詢問為何6月到7月的薪資那麼少，結果烘焙坊老闆的姐姐說他還在試用期，但前員工認為，他的工時和工作都有達到公司要求，想據理力爭，沒想到老闆胞姊告訴他，「我們不覺得你值這個薪資。」

前員工透露，他當時希望能拿到法定最低薪資，但對方又跟他說，「你是來學習的」，接著還用英文辱罵這名前員工。因此這位曾在烘焙坊工作的民眾表示，在最近的新聞爆發出來後，他願意做證烘焙坊的確惡劣對待員工，並且附上薪資匯款紀錄以玆證明。

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  • 台中某烘焙坊對離職遭員工高額求償，日前進行調解失敗。（資料照，記者張菁雅攝）

    台中某烘焙坊對離職遭員工高額求償，日前進行調解失敗。（資料照，記者張菁雅攝）

  • 有前員工加碼爆料，他2015年5月1日到6月12日在該間烘焙坊的薪水是1萬1581元。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

    有前員工加碼爆料，他2015年5月1日到6月12日在該間烘焙坊的薪水是1萬1581元。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

  • 這位前員工2015年6月12到7月13日在烘焙坊的薪資則是7193元。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

    這位前員工2015年6月12到7月13日在烘焙坊的薪資則是7193元。（圖擷自「爆料公社」臉書粉絲頁）

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相關關鍵字： 勞資爭議 勞資糾紛 烘焙坊
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