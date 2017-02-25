鋼鐵人是你？ 小松鼠霸氣落地照網路瘋傳

一隻松鼠用浮誇姿勢落地。（圖取自boredpanda）

2017-02-25 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕松鼠是相當常見的可愛動物，但近日有一張照片在網路瘋傳，原來是一隻小松鼠用超級浮誇的姿勢落地，甚至引發網友熱烈P圖。

近日在網路上瘋傳一張松鼠落地照，照片中的松鼠用單膝跪地，並用一隻手撐住地面，另一隻手則高高舉起，宛如超級英雄鋼鐵人的帥氣姿勢讓網友著迷。許多人開始為這隻松鼠P圖，像是電影海報，或是摔角選手，甚至是在教室打掃，毫無違和感的畫面讓人看了不禁莞爾。