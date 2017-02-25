最低溫不在清晨、深夜？ 吳德榮解釋原因
2017-02-25 08:39
前氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，未來幾天台北市低溫大約在13、14度，且北台灣降雨明顯。（圖擷自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報中心前主任吳德榮在網路撰文指出，未來幾天台北市低溫大約在13、14度，且北台灣降雨明顯，另外昨天（24）全台各地的最低溫都發生在下午3至4點左右，並非常見的夜間或清晨，他指出原因和冷空氣濕度高且伴隨密實層狀雲有關。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，今日至下週一 （25至27日）台北市低溫大約都在13、14度，中部以北空曠地區則在12、13度左右。尤其今明兩天北台灣降雨最明顯，中部及東部其次，南部山區及東南部的降雨比較零星。
下週一（27日）水氣略減，北部、東半部仍有局部短暫雨，下週二（28日）冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升。下週三（3月1日）水氣減少，天氣好轉、氣溫回升，晚上「極地大陸冷氣團」前緣抵達，氣溫又開始下降。
另外，貼文還指出，昨天本島平地最低氣溫，新竹10.3度（15:50）、新屋10.4度（16:25）、淡水10.6度（15:59），連續2天最低氣溫都不在夜間或清晨，原因是空氣潮濕且伴隨層狀雲，遮蔽了短波輻射增溫作用，夜間長波輻射也難以降溫，平常氣溫該有的日夜變化就被改變。
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