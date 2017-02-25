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各國星巴克價錢排行 這裡一杯拿鐵不到50元！

星巴克調漲引發議論。（法新社）

2017-02-25  08:14

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖咖啡店星巴克日前調漲多款商品售價，引發正反兩極討論，去年國外網站「thrillist」曾對各國星巴克大杯拿鐵價格進行比較，最貴的是瑞士，一杯要價台幣214.38元（以下均依現行美元兌台幣匯率換算），最便宜則是在巴西里約熱內盧，一杯僅僅台幣49.9元。

台灣星巴克調漲售價，每日精選咖啡和義式黑咖啡每杯調漲10元，拿鐵、焦糖瑪奇朵每杯調漲15元，星冰樂每杯漲5至20元不等。其中，最熱賣的拿鐵調漲後大杯要價135元。

國外網站「thrillist」去年對各國星巴克大杯拿鐵售價進行比較，發現最貴的是瑞士，一杯要價台幣214.38元，其次則為墨西哥度假勝地坎昆，一杯要186.97元、挪威183.27元，最便宜的大杯拿鐵出現在巴西里約熱內盧，一杯僅僅台幣49.9元。

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