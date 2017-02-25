2/25 各報重點新聞一覽

2017-02-25 06:33

自由時報

批中操縱匯率總冠軍 川普嗆走著瞧

美國財長努勤週四甫承諾更系統性分析中國政府的外匯操作；幾小時後，川普總統接受路透專訪就給中國下馬威，稱他把中國列為「匯率操縱國」的競選承諾雖然還未兌現，但對中國操縱人民幣匯率的認定並沒有退縮回去，「我們走著瞧」！川普還嘲諷，中國在貨幣操縱上是「總冠軍」（grand champions）。

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黨產會調查：救國團3階段 國民黨都介入

黨產會昨針對「救國團是否為國民黨附隨組織」召開聽證程序，黨產會主要針對救國團一九五二年成立至一九八九年登記為社團法人期間，所取得的國家資產進行追查與後續財產追徵，並預計再開第二次聽證。

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大法官：滯納金加收利息違憲

大法官會議昨針對「逾期繳納加徵滯納金及滯納利息」的釋憲案，解釋文指出，遺贈稅、稅捐稽徵法對於民眾逾期繳納稅捐加徵滯納金及滯納利息等規定，目的正當，未違反比例原則，也未侵害人民的財產權，屬合憲；但對滯納金再加徵利息的部份，認為欠缺正當性，宣告違憲，應立即失效。

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蘋果日報

一氧化碳中毒 3大致命錯誤 全家2死5傷

台中市昨發生全家一氧化碳中毒2死5傷慘劇，一棟社區大樓8樓住戶將熱水器裝在陽台，卻未裝強制排氣設備，加上陽台加裝的窗戶因天寒緊閉，又晾滿衣物和堆放雜物，導致通風不良，全家中毒，34歲母親和7歲幼子不治，5人搶救後脫離險境。

國人正職均薪51K 10年新高 網友譏「見鬼了」

行政院主計總處昨首度公布，去年我國工業及服務業本國全時受僱員工薪資調查，在剔除外勞和打工族後，本國受僱正職上班族平均薪資（含獎金、加班費等）為5萬1241元，是可追溯調查以來10年新高。但消息一出，網友認為此薪資數據太高，直呼：「見鬼了！」

聯合報

擴建占用鄰地 李登輝翠山莊 判拆屋還地

前總統李登輝居住的外雙溪「翠山莊」遭指控越界占用案，台灣高等法院昨天宣判，判決房屋所有權人李坤儀敗訴，要拆除原本作為車庫、辦公室等建物及翠山莊對外道路，約六點七二坪的地上物，返還給鄰居；全案仍可上訴。

25個就1人…全球3億人憂鬱症

世界衛生組織（ＷＨＯ）廿三日宣布，全球超過百分之四的人為憂鬱症所苦，又以女性、青年及老人最容易受憂鬱症影響而無法正常生活或工作。世衛公布全球憂鬱症與其他常見精神障礙的報告顯示，隨著人類壽命延長，二○一五年估計有三億兩千兩百萬人罹患憂鬱症，占全球人口的百分之四點三。

中國時報

勞退新制分紅 每人近5000元

勞工小確幸！勞動部勞保局昨公布新制勞退基金運用收益，總計去年收益達515.4億元，收益率為3.23％，預計平均每戶可分紅4772元，今年分配金額最高者更獨領80.6萬元。

川普再嗆陸 操縱匯率總冠軍

美國總統川普昨接受《路透》專訪稱，中國是操縱匯率的「總冠軍」。但僅數小時前，美新任財長努欽才釋善意，承諾以更系統方式分析中國外匯政策，未對中國匯率行為做出判斷。