連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！

中央氣象局指出，受大陸冷氣團影響，昨晚到今天（25日）清晨北部低溫僅10度左右。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-25 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，受大陸冷氣團影響，昨晚到今天（25日）清晨北部低溫僅10度左右，中部及宜蘭低溫也只有12、13度，南部及花東14到16度，氣象局於基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天白天一整天北部高溫仍偏低，約15至17度，中部及花蓮高溫約20度左右，南部及台東22至25度。降雨方面，受到華南雲雨區東移影響，北部及東北部降雨比較明顯，中南部及花東地區也會有局部短暫雨。

氣象局預估，下週日（26日）持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北一整天氣溫仍偏低，低溫僅10到14度，高溫16至19度，南部及花東早晚也偏冷，低溫約14至17度。天氣方面，由於這段期間華南雲雨區帶來一波波水氣，各地都可能出現短暫雨。

下週一（27日）到下週三（3月1日）大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，不過北台灣整日天氣仍較偏涼，中南部則是白天舒適、清晨夜晚氣溫仍較低的天氣。降雨方面，北部及宜花地區有短暫雨，台東地區及中南部山區也有局部性的短暫雨，其他地區則大致為多雲到晴。

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空氣品質方面，今天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 ~ 16 12 ~ 20 16 ~ 24 12 ~ 19

氣象局於基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣發布大雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為低至中量級。（取自氣象局網站）