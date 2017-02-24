台大解聘郭明良、張正琪2教授 楊泮池未受懲處

2017-02-24 23:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣大學1月針對生化所教授郭明良案提出第一階段調查報告，但外界對於報告未提及涉案人台大校長楊泮池多有批評。台大今召開教評會，會議開了9個小時後，最終決議解聘郭明良、台大口腔生物科學研究所教授張正琪，但認定涉案的校長楊泮池並無違反學術倫理。

台大今天針對郭明良論文造假案召開教評會，會議從下午2點開始，但一直到晚上10點多才做出決議，遭懲處的包括，郭明良予以解聘；撤銷張正琪教授證書，5年內不受理教師資格的申請與申請研究計畫補助，同時予以解聘。

被認為掛名論文的貢獻度不足的台大教授林明燦，則是5年內不得擔任學術主管，2年內不得申請研究計畫補助；台大醫院發言人譚慶鼎1年內不得申請研究計畫補助；而遭撤稿的第一作者查詩婷因離開台大，台大將再認定其論文是否影響學位論文的認定，可能被追回學術論文學位。

至於台大校長楊泮池部分，台大教評會則同意特別委員會的調查結果，認為楊泮池在涉案的多篇論文中擔任共同作者合宜，無違反學術倫理。