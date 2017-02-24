3個月無預警大停水4次 台中市民火大了
2017-02-24 22:26
〔記者黃鐘山／台中報導〕中市3個月內無預警大規模停水4次，不是污水下水道施工挖斷水管幹線，就是幹管老舊破裂，立委何欣純今（24）日要求地下管線圖資追溯建置，並在屯區增設大型備用配水池；市議會國民黨團則直斥市府卸責、凌虐市民，要求賠償民眾損失。
水利局施作污水下水道推進工程期間，已無預警大規模停水3次，導致北屯等區域約10萬戶超過兩日無水可用，其中大里、太平和霧峰等地數度受害，23日傍晚再度發生幹管老舊漏水，停水太頻繁，民眾氣得大罵要國賠。
何欣純24日邀集水公司、市府及市議員李天生、張芬郁、何明杰、張玉嬿等協調，盼儘速建立有效機制。何欣純說，地下舊管線年代久遠，應該加以清查並整合圖資，進一步數位化，確保工程圖與現況相符。
何欣純特別為幾度停水的屯區抱屈，強調屯區位於高地又是自來水管線末端，居民飽受最早停水、最慢復水之苦，強烈要求水公司增設屯區大型配水池，當管線水壓不足時，能由配水池支援供水，避免耽誤民生用水時間。
市議會國民黨團發表聲明指出，接二連三停水，簡直是凌虐市民，但卻只看到市府指責自來水公司圖資不明，忙著將球往外踢，推諉卸責，應該立即承認錯誤，並對民眾提出賠償方案，檢討工程缺失，以防類似情事發生。
市府水利局表示，已針對管線套匯及協調流程研商精進措施，希望提升管線資料掌握度，避免類似事件再度發生。經發局也說，已建立即時通報及因應平台，停水一發生，即可掌握最新管線搶修進度及停水範圍，並為市民提服務。
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