台灣國際蘭展3/4台南後壁登場 免費接駁車免塞車

台灣國際蘭展加緊布置會場。（記者楊金城攝）

2017-02-24 22:19

〔記者楊金城／台南報導〕農委會和台南市政府在台南後壁蘭花生技園區舉辦的2017台灣國際蘭展將於3月4日開展至13日，群花爭艷，每年都吸引數以萬計的賞花人潮，聯外道路市172線塞車難免，為紓解賞花遊客免於交通壅塞及找停車位之苦，蘭展期間有接駁車可多利用。

承辦蘭展的成大研究發展基金會指出，在高鐵嘉義站、台鐵台南後壁火車站前均有蘭展免費轉乘接駁車；台鐵新營火車站前也可持電子票證搭乘免費公車到蘭展會場。

遊客在高鐵嘉義站下車，可先搭乘南市黃9支線公車到台南台鐵後壁火車站後，再轉免費公車到蘭展園區，黃9支線公車上午8點25分發第一班車，每小時有兩班車。

成大基金會也呼籲自行開車到蘭展園區的遊客，務必要依規定在指定的停車場停車，不可任意在路邊或未標示停車處所停車，以免愛車被拖吊。蘭展園區內的停車場寬敞，到展區也有便利的免費接駁公車。

乘坐輪椅的遊客則搭乘黃9支線公車在台鐵新營火車站下車，再搭乘黃幹線前往蘭展園區，或者跟台南市社會局預約復康巴士搭乘。搭乘台鐵的民眾在台鐵新營站下車，持電子票證即可免費搭乘黃幹線公車進入蘭展園區。

台灣國際蘭展另推出優惠的超商預售套票、高鐵套票等，供民眾多加運用。