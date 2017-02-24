金門「戰役大道」半馬賽 獎牌拼出金門地圖
2017-02-24 21:52
金門半程馬拉松獎牌，一站就是一塊拼圖。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕「2017魅力金門」半程馬拉松「第三塊拼圖」之金寧鄉站，將於3月5日在極具軍事觀光氣氛的金寧鄉登場，主辦單位今天表示，除前700名可獲贈消費券，也將有石蚵、麵線等在地美食提供享用。
金門半程馬拉松越辦越熱，選手從第一站的小金門500人，第二站金沙鎮1000人，即將登場的第三站金寧鄉，報名人數衝到1300人，其中台灣有991人、中國102人、國外人士22人及金門當地跑者236人。
人數增加，讓承辦的金門縣觀光協會士氣大振，理事長吳嘉獎表示，金門半馬的獎牌是用五鄉鎮轄屬範圍為形狀，完成五場賽事就可將五塊獎牌湊成一塊完整的金門地圖，現在已有人專門蒐集獎牌。
此次賽事獲金門縣工商策進會協助，前700位報名選手，憑到金門的飛機票或船票，皆可獲贈300元在金寧鄉商家使用的消費券。
吳嘉獎強調，金門半程馬拉松每一場次是經過國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）認證的正式比賽，從路線丈量、比賽規則和半馬證書，皆符合國際標準。
今年一月舉辦的金門馬拉松，有一支整齊畫一的隊伍，扛著國旗、唱歌答數穿越古寧頭牌坊，成為賽事焦點之一；三月半程馬拉松也將行經三角堡、古寧頭牌坊、和平紀念園區、北山指揮所等知名戰役景點，路跑人士就說，就算來不及報名，這條「戰役大道」風景怡人，都值得愛跑人到此一遊。
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