旅遊網站廣告詞的各種衍伸 找球隊？lamigo！

韓國男星Eric Nam代言知名旅遊app廣告。（圖擷取自youtube）

2017-02-28 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕旅遊網站廣告詞令人印象深刻，先前有網友利用交友軟體，在對方約砲時詢問：「找飯店？」，當對方答應說好的時候，卻立馬補一句：「trivago」，讓對方一秒爆氣離開，讓網友笑到不行。現在又出現「trivago」的接龍版，找球隊？lamigo。

▲之前有人在交友軟體上也用trivago梗。（圖擷取自批踢踢）

網友在《Dcard》一樣用交友軟體與別人用trivago梗，換來的都是爆氣離開結果，就在快要放棄時終於有人和他接龍回覆。

▲就在網友快放棄這個搞笑梗時，終於遇上一人願意與他接龍。（圖擷取自Dcard）

找飯店？trivago；找朋友？amigo；找城市？chicago；找球隊？lamigo；找遊戲？pokemongo。網友如此配合回覆，也讓原po高興不已，大喊真的很狂。