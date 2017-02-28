送勝訴律師匾額該寫什麼？網：祝您「官司纏身」
2017-02-28 16:38
網友發問該送勝訴什麼樣的4字匾額，引發網友接龍回答。（資料照，記者陳鳳麗攝）
〔即時新聞／綜合報導〕網友在批踢踢發文詢問該送勝訴律師哪4個字的匾額呢？還要最好跟勝訴跟賠錢有關的4字成語。網友神回：官司纏身。
網友表示前年因廠商拖欠款項問題，請了一位律師幫他打官司，近期法院宣判勝訴，追回近200萬，由於不是大公司，200萬是個滿大的數字，所以公司想要送個4字匾額給律師做答謝，但又不知道該送什麼。
網友看了後便開始神回給意見，百倍奉還、自自冉冉、口若懸河、百戰百勝、戰無不勝，甚至有人覺得送他「官司纏身」才是最好的律師匾額。
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