| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄市大樹區 明起至19日分段停水
 首頁 > 生活

送勝訴律師匾額該寫什麼？網：祝您「官司纏身」

網友發問該送勝訴什麼樣的4字匾額，引發網友接龍回答。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-02-28  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕網友在批踢踢發文詢問該送勝訴律師哪4個字的匾額呢？還要最好跟勝訴跟賠錢有關的4字成語。網友神回：官司纏身。

網友表示前年因廠商拖欠款項問題，請了一位律師幫他打官司，近期法院宣判勝訴，追回近200萬，由於不是大公司，200萬是個滿大的數字，所以公司想要送個4字匾額給律師做答謝，但又不知道該送什麼。

網友看了後便開始神回給意見，百倍奉還、自自冉冉、口若懸河、百戰百勝、戰無不勝，甚至有人覺得送他「官司纏身」才是最好的律師匾額。

廣告
  • 但也有網友認為紅包才實在。（資料照，記者邱燕玲攝）

    但也有網友認為紅包才實在。（資料照，記者邱燕玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 匾額 律師 成語 批踢踢 搜奇 網搜 趣聞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：送勝訴律師匾額該寫什麼？網：祝您「官司纏身」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.