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台出養男童在美遭槍殺 立委陳宜民籲落實追蹤

2017-02-24  21:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣出養8歲男童在美遭槍殺，引發各界議論。立委陳宜民緊急邀集衛福部長陳時中、社家署長簡慧娟，商討落實照顧及追蹤跨國境出養兒童。

陳宜民曾於去年10月召開翻轉寄養童命運、「寄養家庭」應有優先權議題，針對屏東寄養家庭葉媽媽爭取寄養童收養問題提出想法，力挺國內寄養家庭能優先收養寄養孩童。

黃姓出養童在美遭槍殺事件讓陳宜民相當感慨，盼望這事件能夠讓衛福部及社家署了解，不需一味將國內兒童跨國出養，應真正落實照顧及追蹤，並推動國內收養人優先政策。

陳宜民彙整資料，截至105年12月底，台灣跨國境出養168人、國內出養125人，跨國比國內多出43位。

他要求衛福部應儘速邀請專家學者及行政官員召開專案會議，也針對屏東寄養家庭收養問題檢討改進。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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  • 立委陳宜民（中）邀相關部會，商討落實照顧及追蹤跨國境出養兒童，力挺國內寄養家庭能優先收養。（陳宜民服務處提供）

    立委陳宜民（中）邀相關部會，商討落實照顧及追蹤跨國境出養兒童，力挺國內寄養家庭能優先收養。（陳宜民服務處提供）

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