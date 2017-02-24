又濕又冷！明北部低溫下探10度 各地局部短暫雨
2017-02-24 21:18
受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，明（25日）各地仍是濕冷天氣，苗栗以北低溫下探10度左右，提醒大家做好保暖工作，出門也別忘了攜帶雨具。（記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，明（25日）各地仍是濕冷天氣，苗栗以北低溫下探10度左右，提醒大家做好保暖工作，出門也別忘了攜帶雨具。
中央氣象局指出，隨著華南雲雨區的水氣一波波東移，台灣迎風面的北部及東北部地區降雨較為明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其餘各地也會有局部短暫雨。
氣溫方面，今晚到明晨氣溫仍偏低，氣象局針對苗栗以北發布低溫特報，局部溫度下探10度左右，中部及宜蘭低溫也只有12度至13度；南部及花東低溫為14度至16度，提醒年長者及心血管疾病的朋友要特別留意。明天白天北部高溫僅15度至17度，中部及花蓮高溫在20度左右，南部及台東地區則在22度至25度。
此外，明天台南以北、東半部蘭嶼綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風及較大風浪出現，提醒海邊或近岸活動民眾注意安全。
空氣品質方面，25日高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標汙染物為細懸浮微粒。
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