熊貓啪啪啪太激烈 撞落樹上「老王」...

一對貓熊疑似是在樹下「製造小熊貓」時太過激烈，撞擊到一旁的樹木，卻也意外地讓藏身的樹上的第3隻貓熊忽然從天而降。（圖擷取自影片）

2017-02-24 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書社團「爆笑公社」分享影片，影片中，一對貓熊疑似在樹下「製造小熊貓」時太過激烈，撞擊到一旁的樹木，卻也意外地讓藏身的樹上的第3隻貓熊忽然從天而降，讓牠們受到驚嚇，因此失去了性致。

影片讓不少網友笑翻，吸引2.8萬次點閱率觀看，不少網友看完後也紛紛笑稱：「其他還在樹上的表示：靠腰咧！入場費都給了，現在要怎麼算？」、「狗仔被發現」、「天上掉下來的禮物」、「隔壁老王躲樹上幹嘛？」、「X！我被你嚇到縮陽了！」、「客兄沒躲好掉下來了」、「這一摔真的要帶去看骨科惹」。

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