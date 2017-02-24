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虎尾高中雙姝 打破雲林中小運多年紀錄

2017-02-24  20:26

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣106年度中小學聯合運動會今天閉幕，有22項、35人打破大會紀錄，其中虎尾高中郭千卉、李欣容2女將分別打破保持多年的大會紀錄。

雲林中小學聯合運動會22日起在斗南田徑場一連舉行３天，共有1500名選手參賽，鼓勵選手爭取佳績，縣府特別頒發5000元破紀錄獎金，共有35人打破22項大會紀錄，其中競走因是近幾年新增比賽，這次就有14位選手分別打破不同組別紀錄。

最令人矚目則是虎尾高中郭千卉、李欣容，分別打破高女組跳遠及高女組5000公尺，她們創造新紀錄為5米60、18分59秒21，該校同時曩括高男、高女田賽錦標第一，斗六高中則拿下高女、高男徑賽錦標第一。

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  • 虎尾高中李欣容打破保持多年的高女組5000公尺紀錄。（雲林縣府提供）

    虎尾高中李欣容打破保持多年的高女組5000公尺紀錄。（雲林縣府提供）

  • 虎尾高中郭千卉創下高女跳遠新紀錄。（雲林縣府提供）

    虎尾高中郭千卉創下高女跳遠新紀錄。（雲林縣府提供）

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