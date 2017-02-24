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「2017台灣國際蘭展」 3/4南市爭奇登場

2017-02-24  20:19

［記者劉婉君／台南報導］2017台灣國際蘭展，將於3月4日起登場，台南市文化局主辦的「蘭回鄉│再生主題展」，也將配合在爭奇館展出，有生活藝術家蔡爾平的大型藝術「樹是天、地、人之間的臍帶」及獨創「彩鑲瓷」昆蟲系列作品與蘭花結合，並將首度發表展售陳慧坤、洪仲毅、高義瑝、陳士侯等國內知名畫家設計師聯手設計的彩繪蘭花創作陶盤，現場還有3款昆蟲造型的金工眼鏡，供參觀民眾拍照留念。

配合今年蘭展主題「DISCOVER SUSTAINABLE ORCHIDS台南台蘭•生生不息」強調發現、探索，文化局邀請公共電視文化事業基金會董事長暨白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀女士與亞洲最具影響力設計師陳俊良攜手，策劃「蘭回鄉│再生主題展」，首次嘗試以天然原木做為整體空間及意象裝置的素材，不裁切、不上色，堆疊出森林、山丘的意象，蔡爾平的昆蟲等作品搭配蘭花呈現，鹿森林實驗花廊打造的花藝作品，搭配原住民古謠傳唱聲，營造出蝴蝶蘭回到深山森林的氛圍，重現與自然環境共生的和樂意象，所有木材在展出結束後，都可以回收再利用，貼合再生的主題，而藝術家將廢材再創作賦予新生命，也提醒民眾反思生態及資源浪費的問題。

「2017台灣國際蘭展」將於3月4日至13日，在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區展出。

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  • 2017台灣國際蘭展「蘭回鄉|再生主題展」，將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區爭奇館展出。（記者劉婉君攝）

    2017台灣國際蘭展「蘭回鄉|再生主題展」，將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區爭奇館展出。（記者劉婉君攝）

  • 2017台灣國際蘭展「蘭回鄉|再生主題展」，將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區爭奇館展出。（記者劉婉君攝）

    2017台灣國際蘭展「蘭回鄉|再生主題展」，將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區爭奇館展出。（記者劉婉君攝）

  • 2017台灣國際蘭展「蘭回鄉|再生主題展」，將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區爭奇館展出。（記者劉婉君攝）

    2017台灣國際蘭展「蘭回鄉|再生主題展」，將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區爭奇館展出。（記者劉婉君攝）

  • 2017台灣國際蘭展「蘭回鄉|再生主題展」，將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區爭奇館展出。（記者劉婉君攝）

    2017台灣國際蘭展「蘭回鄉|再生主題展」，將在台南後壁台灣蘭花生物科技園區爭奇館展出。（記者劉婉君攝）

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