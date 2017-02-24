中油招考驚傳舞弊 中油重測考生並展開調查

2017-02-24 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕經濟部所屬事業機構去年舉行新進職員甄試，事後卻傳出有不少考生舞弊，中油方面則對考生展開調查及重測，中油方面未否認這項說法，並指目前還在進行調查。

有網友在PTT爆料，指經濟部所屬事業機構的新進職員甄試，傳出有中油的錄取者考試舞弊，其中有60多人被集合載往高雄總廠重考筆試，結果一模一樣的考題卻有10幾位高分錄取者，於再測時不及格。

《蘋果》報導，中油並未否認這項傳聞，但強調目前還再進行調查，在調查結果出爐前，不便對外透露太多訊息。

而在PTT該篇爆料底下，更有一名網友回應稱，當天並未事先告知要進行重測，只是通知要集合就上車載去重考了。且聽說有考生急著找關係，「欲使高層不要往下查」。