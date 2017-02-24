評鑑丙等遊覽車仍趴趴走 學者：交部不敢公布…

近日肇事的賞櫻團遊覽車公司在過去4次的評鑑中屢被評為乙等、丙等，在2015年的評鑑更有兩大重點都是0分，但有學者指控，這些都是在事發後才被揭露。圖為事故車輛被吊起。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-24 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團遊覽車事故帶走33條人命，引發外界關注遊覽車安全問題，有雜誌為此進行調查，發現過去4次的「遊覽車行車安全與服務品質評鑑計劃」中顯示，肇事的遊覽車公司友力通運在2015年的評鑑竟有兩大重點都是0分，更有高達637件違規未結案，但有學者指控，這些都是在事發後才被揭露，事前交通部卻一直不敢公布結果。

據《天下雜誌》於22日刊登在網站的〈評鑑丙等的友力通運，為什麼可以趴趴走？〉一文指出，自2008年起，每兩年一次的遊覽車評鑑已做過4次，每次編列近千萬經費，但細看4份評鑑計劃，友力通運早在2010年就被評為乙等，在「肇事後繼處理的書面資料」、「沒有客戶申訴電話與紀錄」這兩個項目上都是拿0分，2013年及2015年也分別只拿到乙等、丙等，且2015年在「駕駛管理類」的評鑑項目上，「駕駛人違規」、「違反公路法令規定」又都是拿0分。公路總局副執行秘書梁郭國說，就是因為友力通運的違規項目太多。

但直到本月遊覽車翻覆事故發生，友力的經營狀況才被公開，像是123輛車中有89輛車齡超過10年，其中45輛更有高達637件違規紀錄未結案、有14輛車逾期未檢驗，酒駕累計更高達67件。4次評鑑都有參與的成功大學交管科學系教授魏健宏指出，先前交通部一直不敢公布評鑑結果，說是業者會有反彈，最後只是發個新聞稿了事，完整結果也未公布在網站供民眾查詢。

報導指出，就連4、50家被評為丙等、丁等的問題業者名單，也是一直到去年發生火燒車事故後才被公開。這也讓魏健宏感嘆，放在那裡讓它發酸發臭，結果是社會付出代價。

在本次事故中還有另一個爭議點，便是「靠行」的問題。在全台1.7萬輛遊覽車中，有近5成都是靠行，路上的遊覽車每2台就有1台是在鑽法律漏洞，但主管機關卻睜一隻眼、閉一隻眼，靠行經營幾乎將營運風險都轉嫁給司機，在目前的靠行制度下，公司對駕駛沒有實質的約束力，也直接影響乘客安全。