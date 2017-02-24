台北港貨櫃裝卸量 去年首度超越基隆港

基隆港去年貨櫃裝卸量剩138萬TEU，首次被台北港超過。（記者林欣漢攝）

2017-02-24 20:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港近年朝郵輪觀光產業發展，櫃量持續被台北港吸收，此消彼長下，去年台北港的貨櫃裝卸量首度超越基隆港，財政部關務署基隆關表示，因應業務逐步調整，未來不排除裁撤六堵分關，新設八里分關。

根據台灣港務公司統計，台北港腹地較基隆港大上5倍，98年啟用貨櫃碼頭以來，貨櫃裝卸量連年成長，101年突破100萬TEU，去年達147萬TEU，基隆港97年還有200萬櫃量，去年僅剩138萬TEU，首次被台北港超過。

基隆關表示，近年台北港業務量持續攀升，去年進出口報單量各約3萬5千多張以上，102年至105年出口報單年平均成長4成以上，進口報單年平均成長亦有約2成以上，稅收年成長更達1成5。

因應台北港業務量成長快速，基隆關邀相關業者舉行業務座談會，與會的長榮、萬海等航商，以及長春、台陽等貨櫃場業者，都對成立八里分關感到樂觀其成，但業者也直言，儘管台北港運量持續成長，但交通、生活等機能仍相當不便，海關人力也未適度調整，商檢、動植物檢疫流程過長，另外，各分關的通關標準也不大一致，令業者難以適應。

中華民國報關商業同業公會全國聯合會理事長魏慶利也表示，台北港潛力很大，但目前海關人力仍不足，加上今年將新增CFS散裝等多項業務，若等到實際業務量出現後才來應對，緩不濟急。

基隆關副關務長陳金標表示，為改善台北港整體港埠群聚效應，去年已著手建置1萬坪多功能、多用途倉儲空間，今年第1季前可完工，並規劃貨車、貨物預約進站平台、專用閘口及一站式服務櫃臺，加速領貨效率及進出倉等候時間，隨著業務量增長機動調整人力配置，健全產業競爭力。