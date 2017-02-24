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紅衣女挨家挨戶「我要幫你算命」 南投民眾嚇壞

穿紅外套短髮婦人到店家表示要幫人算命。（黃姓民眾提供）

2017-02-24  20:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投最近有操中國口音、穿紅衣女子闖入，表示精通命理要幫人算命，還塞給人神財卡然後索取100元，民眾爭相走告，還PO到臉書社團提醒大家注意，網友認為，這是去年在北部曾被警方逮捕過的中國詐騙集團「祈福黨」，警方則表示，若是陌生人闖入住家，可報警處理。

有南投民眾在臉書社團南投人聊天室PO文反映，兩名操中國口音的中年婦人，一家一家地闖入民宅或店家，表明要為人算命，遇有老年人就死纏爛打，賴著不肯走，請大家小心。該文一PO，就有網友熱烈回應，很多人都有遇到紅衣女，還有民眾表示，鄰居有人被婦人塞了財神卡，紅衣婦人硬要100元。

有網友分享拒絕的方法，像「我就是在幫人算命的」、「根本就不讓其走入客廳...」，也有網友陸續反映在埔里、竹山曾遇過；另有網友則提醒這種手法，就是去年北部警方曾逮捕過的中國詐騙集團「祈福黨」。

南投有挨家挨戶疑似中國「祈福黨」的詐騙集團，草屯則傳出有人闖入住處賣香，也有網友上臉書社團提醒大家提防。

草屯警方表示，若是私人住宅，就不要為陌生人開門，而這種要幫人算命的人，若直闖住宅則可報警，請警方來處理。

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  • 網友PO文請大家提防要幫人算命的婦人。（圖擷自南投人聊天室臉書社團）

    網友PO文請大家提防要幫人算命的婦人。（圖擷自南投人聊天室臉書社團）

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