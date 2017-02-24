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張花冠畫小野麗莎像 小野麗莎：好可愛要放客廳

張花冠（右）繪製小野麗莎（左）畫像送給本人。（記者林宜樟攝）

2017-02-24  19:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕故宮南院2月25日舉辦「2017繽紛亞洲．湖畔音樂會」，日本Bossa Nova天后小野麗莎將在當天晚上6點開唱；她今天抵達台灣，晚上與嘉義縣長張花冠會面，張花冠拿出她嘔心瀝血繪製的小野麗莎畫像送給本人，小野麗莎驚呼「好可愛」，直說一定要放在客廳欣賞。

張花冠去年來愛上繪畫，最出名的是在去年世界搏茶會一邊跳舞一邊作畫，被網友直說超狂；小野麗莎確定在故宮南院演唱後，張花冠決定親手作畫作為台日交流禮物。

今天小野麗莎到縣長官邸與張花冠會面，張花冠拿出以故宮南院湖畔景色為襯底，運用流暢的線條，結合柔和溫暖的配色，繪出小野麗莎悠揚在湖畔優雅演唱情境的畫作。

張花冠害羞的說，沒有老師指導，畫得不太好，希望小野麗莎不要見怪；小野麗莎則高興說，「縣長把我畫的好可愛」，很喜歡，表示這幅畫會放在家裡的客廳。

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  • 張花冠（右3）繪製小野麗莎（左3）畫像送給本人。（記者林宜樟攝）

    張花冠（右3）繪製小野麗莎（左3）畫像送給本人。（記者林宜樟攝）

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