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雲林鵝場H5陽性 撲殺銷毀680隻種鵝及1800顆種蛋

雲林斗南一處種鵝場染禽流感，防疫人員撲殺680隻種鵝及毀銷1800多顆種蛋。（雲林縣府提供）

2017-02-24  20:06

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林今天又有3養禽場驗出H5高病原禽流感陽性，其中包括一家種鵝場，防疫人員共撲殺1萬8000多隻雞、680隻種鵝及銷毀種蛋1800多顆，這也是雲林第一場養鵝場染禽流感，由於2年前縣內爆發鵝隻禽流感，重創養鵝業者，防疫人員不敢大意。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，該種鵝場位在斗南，飼主發現鵝隻食慾不振、產蛋量減少，21日主動向防疫所通報，防疫人員前往取樣送驗，昨天初驗H5呈陽性，今天共撲殺680隻飼養2年的種鵝及銷毀1838顆種蛋，另2場為紅羽土雞飼養場，共撲殺1萬8000多隻。

2年前雲林發生鵝隻嚴重禽流感疫情，撲殺數十萬隻鵝，重創縣內養鵝產業，縣內鵝隻在養數2年前有70多萬隻，現只剩17萬隻，鵝價至今高居不下，今年確診禽流感有20多場，現有鵝隻也被感染，防疫單位不敢大意。

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  • 感染禽流感的種鵝場，鵝隻外觀看起來無異狀。（記者黃淑莉攝）

    感染禽流感的種鵝場，鵝隻外觀看起來無異狀。（記者黃淑莉攝）

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