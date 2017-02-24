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禁宰令解除 業者：政府補償還是「說說而已」

2017-02-24  19:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕政府雞鴨禁宰令今天中午解除，電宰場恢復運作，但因只工作半天，屠宰量僅正常的3分之2，業者對禽類恢復買賣及屠宰表示歡迎，但對禁屠期間業者的損失，政府要如何補貼連個說法都沒有，也頗有怨言。

「今天約可屠宰近5000隻，是一般工作日的2/3。」林姓業者表示，禁宰令解除，也代表整個產業已恢復生機，禁宰的這段期間，烤鴨店停業損失、雞鴨肉攤沒有收入、飼主增加飼料費及屠宰員員工薪資，整體產業損失龐大，雖然政府曾表示會補償，但至今未見具體細節。

林姓業者也強調，此次禁宰令下的突然，事先未與產業界溝通協調，整個產業都措手不及，禽流感未來還會繼續發生，希望政府要好好檢討因應措施，如果未來還會實施禁宰措施，應定好SOP，讓業者有依據可循，提早因應，政府也應多與產業溝通，才能降低產業界的損失。

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  • 禁宰令解除，電宰場恢復運作。（記者詹士弘攝）

    禁宰令解除，電宰場恢復運作。（記者詹士弘攝）

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